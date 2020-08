Coronatoeslag bij mondzorgaanbieders

Nieuws|Tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten en andere aanbieders in de mondzorg mogen in de periode van 1 augustus tot 1 november tijdelijk een toeslag van €4,26 per patiënt in rekening brengen. Deze toeslag geldt als compensatie voor de extra tijd en kosten die zij maken vanwege de coronacrisis.

Extra kosten per patiënt

Door de coronacrisis zijn mondzorgaanbieders per patiënt vaak meer tijd en kosten kwijt dan voorheen. Bijvoorbeeld door de hogere uitgaven voor persoonlijke beschermingsmiddelen en door de beoordeling van de gezondheidssituatie van de patiënt vooraf.

Coronatoeslag

Mondzorgaanbieders mogen daarom €4,26 per patiënt in rekening brengen onder de prestatie ‘toeslag extra kosten SARS-CoV-2’. De toeslag geldt per zitting per patiënt, maar niet als een patiënt op één dag meerdere afspraken in dezelfde praktijk heeft. Er mag dan slechts één keer €4,26 gedeclareerd worden. Mondzorgaanbieders moeten hun patiënten over de extra kosten informeren. Dat kan bijvoorbeeld in de afspraakbevestiging of mondeling bij de afspraak.

De prestatie is onder code C88 toegevoegd aan de Beleidsregel tandheelkundig zorg en onder code F902 aan de Beleidsregel orthodontische zorg.

Vergoeding (aanvullende) zorgverzekering

Voor kinderen onder de 18 jaar wordt de coronatoeslag vergoed door de zorgverzekeraar. Mensen die niet aanvullend verzekerd zijn voor tandartskosten betalen de toeslag uit eigen zak. Of mensen die wél een tandartsverzekering (of aanvullende verzekering met dekking van tandartskosten) hebben recht hebben op vergoeding van de kosten, is afhankelijk van het beleid van de zorgverzekeraar.

Voorlopig tot 1 november

De tegemoetkoming geldt voorlopig van 1 augustus tot 1 november 2020. Voor 1 november vindt er overleg plaats tussen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en branche- en beroepsverenigingen in de mondzorg over het voortzetten van de regeling. Het uitgangspunt is dat praktijken voor 1 november hun werkwijzen zo hebben ingericht dat voorzetting van de toeslag na 1 november niet nodig is.

