Zorgpremies 2022: meeste zorgverzekeraars verhogen premie

In 2022 ga je met een polis van 1 van de grote 4 verzekeraars tussen de €2 en €10,20 per maand meer betalen. De gemiddelde premiestijging voor de reguliere naturapolis (de meestgekozen verzekering) van deze verzekeraars is €4,84.

CZ

CZ verhoogt zijn maandpremies met €3,65 (selecte naturapolis), €4,90 (normale naturapolis) en €6,75 (restitutiepolis).

De premies voor 2022:

Selecte naturapolis: €126,75 per maand (2021: €123,10)

Reguliere naturapolis: €134,50 per maand (2021: €129,60)

Restitutiepolis: €145,50 per maand (2021: €138,50)

Menzis

De laagste premiestijging binnen de polissen van de 4 grote zorgverzekeraars komt op naam van de selecte naturapolis van Menzis. De maandpremie daarvan is in 2022 €2 hoger dan in 2021. Deze polis is met een premie van €119 ook de goedkoopste zorgverzekering van de grote 4.

De premies van de overige polissen van Menzis stijgen met €3,25 (naturapolis) en €3,75 (restitutiepolis).

De premies voor 2022:

Selecte naturapolis: €119 per maand (2021: €117)

Reguliere naturapolis: €133,25 per maand (2021: €130)

Restitutiepolis: €143,75 per maand (2021: €140)

VGZ

De grootste premiestijging binnen de 4 grote zorgverzekeraars vinden we terug bij VGZ. Voor de restitutieverzekering ben je bij VGZ in 2022 €10,20 per maand meer kwijt dan in 2021. Wel blijft het de goedkoopste restitutieverzekering van de 4 grote verzekeraars.

De selecte naturapolis stijgt €5,25 in maandpremie en de normale naturapolis €8,20.

De premies voor 2022:

Selecte naturapolis: €126,15 per maand (2021: €120,90)

Reguliere naturapolis: €132,65 per maand (2021: €124,45)

Restitutiepolis: €142,40 per maand (2021: €132,20)

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis verhoogt zijn maandpremies met €2,50 (budgetpolis), €3 (naturapolis) en €4 (restitutiepolis). Voor een reguliere naturapolis ben je bij Zilveren Kruis het goedkoopst uit ten opzichte van de andere 3 grote verzekeraars.

De premies voor 2022:

Budgetpolis: €123,45 per maand (2021: €120,95)

Naturapolis: €131,45 per maand (2021: €128,45)

Restitutiepolis: €143,95 per maand (2021: €139,95)

Overige verzekeraars

Nieuwe verzekeraar

VinkVink treedt in 2022 als nieuw label van Menzis toe tot de zorgverzekeringsmarkt. VinkVink biedt een naturapolis aan tegen een premie van €111.

Duurste en goedkoopste

De goedkoopste zorgverzekering van 2022 is de budgetpolis van ZieZo, met een maandpremie van €108,25. De duurste zorgverzekering van 2022 is de restitutiepolis van a.s.r. Hiervoor betaal je in 2022 maandelijks €152,90.

Dat maakt het verschil tussen de duurste en goedkoopste basisverzekering in 2022 €44,65 per maand. Let wel: in het ene geval heb je hiervoor dus een budgetpolis, in het andere geval een restitutiepolis. In 2021 was het verschil tussen de duurste en goedkoopste polis nog €42. De zorgverzekeringspremies lopen volgend jaar dus verder uiteen.

Grootste premiestijging en -daling

Net als de 4 grote zorgverzekeraars, voeren veruit de meeste zorgverzekeraars premiestijgingen door. Een enkeling houdt de premie gelijk of verlaagt hem.

De grootste premiestijging vinden we bij de combinatiepolis van Ditzo. Die stijgt in premie van €119,95 naar €133,50; een verschil van €13,55 op maandbasis (€162,60 per jaar).

De grootste premiedaling komt op naam van Zorg en Zekerheid. Met de online naturapolis van deze verzekeraar ben je in 2022 €4,30 per maand (€51,60 op jaarbasis) goedkoper uit. De maandpremie daalt van €121,15 in 2021 naar €116,85 in 2022.

