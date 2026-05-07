Goodbyeguru is een opzegdienst. Daarmee kun je een contract of abonnement opzeggen. Als je het formulier van Goodbyeguru invult, stuurt het bedrijf voor of namens jou een opzegbrief. Zinloos. Want dit kun je ook zelf doen.

Waar gaat het mis

Uit de klachten blijkt dat het voor consumenten niet duidelijk is dat zij betalen voor het versturen van een opzegbrief. Zij zoeken via Google naar het opzeggen van een contract. Zo komen ze op een advertentie van Goodbyeguru terecht. De advertenties van Goodbyeguru leiden je direct naar een invulformulier. Klagers denken via dit formulier zelf en rechtstreeks hun contract of abonnement te stoppen. Maar in plaats daarvan stuurt GoodbyeGuru een opzegbrief naar het bedrijf. En een rekening van €42 naar de consument.

Hier krijgen we veel klachten over. Klagers melden:

Dat het niet duidelijk is dat zij een contract aangingen met Goodbyeguru.

Dat zij een rekening krijgen terwijl zij nooit akkoord gingen met het versturen van een opzegbrief. Of met de kosten die het bedrijf hiervoor rekent.

Dat er niets wordt opgezegd. Klanten blijven hierdoor betalen voor het abonnement dat zij wilde opzeggen.

Wettelijke eisen

Een opzegdienst zoals Goodbyeguru is niet verboden. Maar zo’n website moet zich aan de wet houden. En dat gaat hier mis. Daarom hebben we het bedrijf aangeschreven en gemeld dat:

De prijs niet duidelijk wordt vermeld.

Het bedrijf niet goed informeert over de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

De bestelknop niet duidelijk maakt dat je een betaalverplichting aangaat.

Dat vinkjes niet al mogen zijn aangevinkt door het bedrijf. Zoals het vinkje voor het accepteren van algemene voorwaarden en het versturen van de brief.

Dat het bedrijf de contractuele informatie moet mailen aan consumenten.

Kleine letters

Belangrijke zaken mogen niet worden weggestopt in kleine letters. Bij GoodbyeGuru staat de prijs verstopt in een tekst waarmee je ook akkoord gaat met de algemene voorwaarden. En in een haast onleesbaar klein lettertype, in bijna dezelfde kleur als de achtergrond.

Dat geldt ook voor informatie over de bedenktijd. Bij GoodbyeGuru moet je afstand doen van je bedenktijd. Maar dat mag alleen als je hierover goed geïnformeerd wordt. Bovendien zijn de vinkjes al aangevinkt. Hierdoor ga je automatisch akkoord met de prijs, algemene voorwaarden en het vervallen van de bedenktijd. Dat mag niet. Aanvinken is aan de klant, niet aan het bedrijf.

Misleidend

De werkwijze van Goodbyeguru is misleidend. Het gevolg is dat je bedenktijd wordt verlengd tot maximaal 12 maanden. Je kunt de overeenkomst met een brief ontbinden.

Ook kun je vanwege alle andere overtredingen met een brief de overeenkomst vernietigen. In beide gevallen hoef je niets te betalen. Of je hebt recht op je geld terug.

Wat eisen wij?

Wij eisen dat het bedrijf alle facturen en incassokosten terugbetaalt aan de slachtoffers. Ook roepen we het bedrijf op om onbetaalde facturen te laten liggen. Aanmaningen en incassokosten moeten worden ingetrokken. En de website Goodbyeguru moet offline worden gehaald.

Tot nu toe heeft het bedrijf niet gereageerd. Daarom waarschuwen wij iedereen: blijf weg bij dit bedrijf en betaal rekeningen niet. Zeg goodbye tegen Goodbyeguru.

Let op

Eerder waarschuwden we al voor opzegdiensten. Net als bemiddelingswebsites voor overheidsdiensten vragen ze veel geld voor een dienst zonder toegevoegde waarde. Dat leidt vaak tot klachten. TerminationExperts was een van deze opzegdiensten. Sinds TerminationExperts consumenten terugbetaalde en offline ging, ontvangen we veel klachten over Goodbyeguru. Ook als deze website offline gaat, kan er een nieuwe online komen. Let dus goed op hoe en waar je opzegt.