Beste goedkope stappentellers

Ben je benieuwd hoeveel je beweegt, dan is een stappenteller ideaal. Van de vele stappentellers die we testen, bekijken we welke de beste zijn voor maximaal €100. Duurdere stappentellers bieden vaak meer mogelijkheden en presteren beter, maar voor een lager bedrag kun je een prima model kopen dat voldoet aan de belangrijkste voorwaarde: beweging bijhouden.

Garmin Vivosmart 4

Lijkt op zijn voorganger

De Garmin Vivosmart 4 lijkt op het vorige model: de Garmin Vivosmart 3. Beide hebben een rechthoekig aanraakscherm met vrijwel dezelfde weergave. De Vivosmart 4 (richtprijs ongeveer €80) is wel iets smaller.

Veelzijdige stappenteller

De Garmin Vivosmart 4 is de meest veelzijdige stappenteller uit deze selectie. Hij kan stappen tellen, afstand en slaap meten, activiteiten herkennen en heeft een ingebouwde hartslagmeter. Daarnaast is hij de enige met een hoogte- en stijgingmeter en de optie muziek te bedienen.

Dit model kan nog iets: hij meet het zuurstofgehalte in je bloed. Dit is een vrij nieuwe functionaliteit en een leuke extra gezondheidsindicatie voor onder andere tijdens een hardloopsessie. Maar let op: dit is niet voor medische doeleinden.

10.000 stappen

Heb jij als doel om (volgens richtlijn) 10.000 stappen per dag te zetten? Dan heb je met de Garmin Vivosmart 4 een hele betrouwbare teller blijkt uit onze test. Een minpunt is dat deze stappenteller je gelopen stappen niet erg nauwkeurig omrekent naar afstanden.

Bekijk ons testoordeel van deze stappenteller.

Let op! Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies Instellingen aanpassen

Garmin Vivofit 4

Gaat lang mee

De Garmin Vivofit 4 (richtprijs ongeveer €80) heeft een rechthoekig, klein OLED-scherm en is een van de 2 stappentellers met een kleurenscherm. Hij zit fijn om de pols en scoort beduidend beter op draagcomfort dan de rest van de stappentellers. Je kunt hem ook lekker lang omhouden, want dit model gaat maanden mee zonder op te hoeven laden.

Whatsappjes lezen? Vergeet het maar

Smart-functies: de een vindt het een must, de ander beschouwt het eerder als afleiding tijdens het sporten. Behoor jij tot de eerste groep, dan is de Garmin Vivofit 4 niet interessant voor jou. Van alle geselecteerde stappentellers is dit namelijk de enige die géén smart-functies biedt. Dit verklaart wel zijn lange accuduur.

Bekijk de volledige score per testoordeel van de Garmin Vivofit 4.

Xiaomi Mi Band 3

Goede smartfuncties, klein prijsje

De Xiaomi Mi Band 3 is een comfortabel draagbare stappenteller met veel mogelijkheden voor een aantrekkelijke prijs (richtprijs €35). Samen met het duurste model (de Huawei Band 3 Pro) uit deze selectie scoort hij het best op smart-functies. Whatsappjes, sms-berichten en notificaties kun je vlekkeloos ontvangen.

Een stap meer of minder

Kijken we naar het echte stappen tellen dan komt de Xiaomi Mi Band 3 er in onze test slecht vanaf. Wil je echt een stappenteller om je doel te behalen in de sportschool of om aan het einde van de dag 10.000 stappen af te kunnen lezen? Kijk dan nog even verder.

Benieuwd hoe de ingebouwde hartslagmeter het doet? Bekijk het testoordeel van de Xiaomi Mi Band 3. Of lees onze eerste indruk van zijn opvolger, de Xiaomi Mi Band 4

Huawei Band 3e

Afstanden afleggen

Ben je gefocust op het afleggen van afstanden en wil je niet te veel uitgeven aan een stappenteller, dan is de Huawei Band 3e (€35 richtprijs) een goede keus. Hij heeft géén gps, maar hij zet zeer nauwkeurig je stappen om in afstand. Verder kun je erop vertrouwen dat de calorieën van die boterham pindakaas en verse jus d’orange nauwkeurig bijgehouden worden.

Zwakke smart-functies

Door het ontbreken van een aanraakscherm, kun je met deze stappenteller geen berichten sturen. Het model scoort dan ook zwak op de smart-functies. Maar al met al heb je voor circa €35 een goede stappenteller die het op enkele onderdelen wint van de populaire Fitbit Charge 3.

Bekijk alle plussen en minnen uit onze test van de Huawei Band 3e.

Huawei Band 3 Pro

Iets duurder, ook beter

De Huawei Band 3 Pro is met een richtprijs van €80 de duurste in deze selectie, maar voor dit geld heb je wel een veelzijdige stappenteller die goed scoort op vrijwel alle functies.

Je hebt ingebouwde gps en je hoeft niet na te rekenen of die 15 km die op je scherm pronkt nu ook in je benen zit. Dit blijkt hij tijdens onze test namelijk heel nauwkeurig te meten. Ook de calorieën- en hartslagmeter scoren goed. En je whatsappjes komen vlekkeloos binnen.

Geen hoogtemeter

Een nadeel is het gebrek aan een hoogtemeter. En de Huawei Band 3 Pro herkent niet welke sport jij beoefent. Dat is opvallend gezien de prijs en veelzijdigheid. Dus fitnessmogelijkheden alom, maar of je nu op een fiets zit of op een loopband staat, deze stappenteller weet het niet.

Benieuwd hoe lekker dit model om je pols zit tijdens het sporten? Bekijk de testresultaten van de Huawei Band 3 Pro.

Heb je hulp nodig bij het kiezen van de juiste stappenteller? Bekijk onze: keuzehulp activity-trackers.

Lees ook: