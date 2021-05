Conclusie: stimuleert je kind om meer te bewegen

De Fitbit Ace 3 is een simpele activity tracker met goedwerkende basisfuncties voor kinderen. Net als de Ace 2 heeft het een mooi en kindvriendelijk design.

Deze Fitbit kan je kind stimuleren om meer te bewegen door middel van bewegingsmeldingen en animaties. Handig is dat je statistieken van je kind kunt bijhouden zoals slaapduur, het aantal actieve minuten en stappen. Daarnaast kun je zelf doelen instellen voor je kind.

Het grootste verschil met de Ace 2 is de langere batterijduur van 8 dagen. Het leuke van de Ace 3 is dat de animatie van de klok verandert bij het bereiken van een prestatie. Om het apparaat kindvriendelijk te houden kun je de hartslag niet meten.

De Fitbit Ace is een handig apparaat om je kind meer te laten bewegen. Maar de Ace 3 biedt niet veel meer voordelen dan de Ace 2.

Design

De Ace 3 ziet er net als de Ace 2 kindvriendelijk uit, verschil is de ronde afwerking. Hij is verkrijgbaar in de kleuren blauw/groen en zwart/rood. De bandjes zijn te vervangen. Daarnaast kun je kiezen uit meerdere leuke (geanimeerde) wijzerplaten in de Fitbit app.

Wat kun je ermee?

Basisfuncties

Met de Fibit Ace 3 kan je kind zien hoeveel stappen hij of zij op een dag zet. Ook meet het apparaat het aantal actieve minuten op een dag en de slaapduur.

In de Fitbit app, die kunt downloaden voor Android en iOS, kunnen jij en je kind de statistieken zien. Zo is onder andere te zien hoelang je kind heeft geslapen. Ook hoeveel keer hij of zij wakker is geworden. Verder zie je hoelang je kind onrustig heeft geslapen. De meting van het aantal stappen en slaapduur is vrij nauwkeurig.

In de app kun je verder doelen instellen voor je kind. Denk aan het aantal actieve minuten en stappen per dag. Ook kun je op de activity tracker een alarm instellen. Je voelt het apparaat dan zacht trillen, het maakt geen geluid. Daarnaast heeft de Fitbit een timer en stopwatch.

Zwemmen

De Fitbit Ace 3 is ook te gebruiken tijden het zwemmen tot 50 meter diep. Door de zijkanten van de Fitbit in te drukken, kun je ervoor kiezen om het waterslot te activeren.

Meldingen

Op de Ace 3 krijgt je kind elk uur een herinnering om te bewegen of om nog een aantal stappen te zetten. In de app geef je aan op welke dagen en hoeveel uren je deze bewegingsprikkel wilt ontvangen. De notificaties en meldingen zijn ook uit te schakelen door 'niet storen' of de slaapmodus in te schakelen.

Om ervoor te zorgen dat je kind een consistent slaapschema aanhoudt, kun je ook een bedtijdherinnering instellen. Je kind krijgt dan een melding op de smartphone wanneer het tijd is om naar bed te gaan.

Als je kind een smartphone heeft kun je instellen om oproepen te ontvangen op de Fitbit. De oproepen zijn niet te beantwoorden op de activity tracker, maar je ziet alleen een melding. De melding krijg je alleen als de smartphone binnen bereik is.

Om de voortgang van je kind bij te houden, kun je statistieken in de Fitbit app bekijken. Als jouw e-mailadres in de app is geregistreerd krijg je ook wekelijks een voortgangsrapportage opgestuurd.

Hartslag meten

De Fitbit Ace 3 registreert de hartslag van je kind niet. Deze sensoren zijn gedeactiveerd om het apparaat kindvriendelijk te houden.

Berichten sturen

Je kind en jij kunnen elkaar berichten sturen via de Fitbit app. Om je kind te stimuleren kun je hem of haar ook 'porren' of een 'high five' geven. Hiervan krijg je geen melding op de Fitbit Ace 3, maar wel op je smartphone.

Gebruiksgemak

De Fitbit Ace 3 heeft een siliconen bandje dat comfortabel voelt aan de pols. Het apparaat heeft ook een touchscreen. Hierdoor kan je kind makkelijk door de verschillende apps navigeren om de statistieken te bekijken.

Om terug te keren naar het hoofdmenu hoef je alleen maar aan de zijkanten van de activity tracker te knijpen. Het grootste pluspunt van de Fitbit Ace 3 is zijn batterijduur van 8 dagen. Dit kan korter zijn afhankelijk van het gebruik.

Installeren

Voordat je de Fitbit Ace 3 instelt, moet je het apparaat eerst opladen. Het oplaadkabeltje van de Fitbit heeft een USB-uitgang en is vrij kort. Je krijgt geen adapter meegeleverd.

Om de Fitbit Ace 3 te installeren heb je de app nodig. Deze werkt goed op Android en iOS. Vervolgens maak je een Fitbit-account aan of log je in als je al een eigen account hebt.

Hierna maak je een gezinsaccount aan en voeg je je kind hieraan toe. Nadat je deze accounts hebt gemaakt, kun je de Ace 3 koppelen aan de smartphone van je kind. Je kunt het ook koppelen aan je eigen account, als je kind geen smartphone heeft.

Op je eigen account krijg je de ouderweergave te zien. Op de smartphone van je kind is de kinderweergave te zien. Als ouder kun je overschakelen van ouderweergave naar kinderweergave. Het installeren duurt ongeveer 15 minuten.