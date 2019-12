Zoals de naam doet vermoeden, tellen deze 3 relatief goedkope stappentellers stappen. Heel nauwkeurig zijn ze niet en onderling verschillen de getelde stappen behoorlijk. Ze geven wel een idee van hoeveel je ongeveer beweegt, wat motiverend kan werken om meer te gaan bewegen. Het instellen van een doel kan hierbij handig zijn, dit kan de Human Nature stappenteller.

Het uiterlijk doet denken aan de jaren 90 en het klikkende geluid bij elke stap is een beetje storend. Eigenlijk gaat onze voorkeur uit naar een stappenteller-app of een activity-tracker. Deze bieden ook meer mogelijkheden, zoals het inzien van een weekoverzicht en in sommige gevallen ook het meten van je hartslag.

Lees welke stappenteller je het beste kunt kiezen.

Meer bewegen met stappentellers

Wil je graag weten hoeveel je beweegt? Kom je wel aan de aanbevolen 10.000 stappen? Er is keus genoeg, denk aan smartwatches, activity trackers en sporthorloges. Maar ben je op zoek naar een eenvoudige oplossing, dan is er ook de gewone 'basic' stappenteller.

Het voelt back-to-basic, het zijn simpele apparaatjes met maar een paar knopjes. Ze ogen wat ouderwets en de bevestiging op je broekrand staat niet bepaald hip. Het mechanisme dat de stappen telt, maakt een klikkend geluid bij elke stap. Dit is storend, al wen je er na een paar uur wel aan.

Het aantal gezette stappen wordt getoond op het schermpje. Maar sommige modellen kunnen meer. Zo berekenen Human Nature en de Rucanor ook de afstand, op basis van een door jezelf ingevoerde stapafstand. Wij testten de volgende 3 modellen:



1. Human Nature Stappenteller (€15, ledenprijs ANWB)

Naast stappen, toont deze stappenteller ook de afstand, vetverbranding en verbrande calorieën. Ook meet hij de totale trainingstijd; dus de tijd dat je daadwerkelijk actief bezig bent geweest.

Wat motiverend werkt is het instelbare streefdoel; er wordt aangegeven hoeveel stappen je nog van je doel bent verwijderd.

Het scherm is goed af te lezen.



2. Rucanor Digimeter Basic (€15)

De Rucanor telt naast stappen ook de afstand, totale trainingstijd, calorieën en heeft een klok.

Het clipje waarmee je hem aan je broek vast maakt, werkt het handigst. Maar het clipje maakt de stappenteller wel wat dik.



3. Merkloze stappenteller van €6

De goedkoopste van de 3 telt alleen de stappen en heeft een reset-knop, meer niet. Het is handig dat het schermpje bovenop zit, dat vergemakkelijkt het aflezen van het scherm. Maar daar is dan ook alles mee gezegd.

Hij telt enthousiast veel stappen, heeft verder geen functionaliteiten, oogt en voelt goedkoop en de reset-knop kan gemakkelijk per ongeluk ingedrukt worden.

Schijnnauwkeurigheid

De nauwkeurigheid laat helaas te wensen over. Na precies 100 stappen geven de stappentellers verschillende resultaten: 110, 113 en 121. Na een hele dag lopen de verschillen op tot ruim 1000 stappen. Uit een eerder onderzoek van de Consumentenbond uit 2008 bleek dat de nauwkeurigheid lijkt af te hangen van de manier van lopen, de afwijking verschilde tussen de proefpersonen.

Verder worden andere activiteiten zoals fietsen niet gemeten en worden de stappen in je pyjama hoogstwaarschijnlijk ook niet geteld. Maar inzicht geeft het wel; een dag werken achter een bureau levert lang niet zoveel stappen op als een actieve dag in het weekend. Hiermee geconfronteerd worden werkt motiverend: toch maar even de trap nemen in plaats van de lift!

Ook andere getallen moet je niet te precies nemen. Neem bijvoorbeeld de totaal gelopen afstand, deze rekent de stappenteller uit op basis van een door jezelf ingevoerde stapafstand. Maar stappen zijn niet altijd even groot, zo is een stapje in je woonkamer kleiner dan een stap rennend naar het station. Hierdoor kan de hoeveelheid verbrande calorieën ook niet precies kloppen.

De apparaatjes tellen overigens gewoon door, op een nieuwe dag moet je zelf de resetknop indrukken. De data wordt niet bewaard en is niet over te zetten op een computer of smartphone.

Waarom kiezen voor een simpele goedkope stappenteller?

Goede vraag, heel enthousiast zijn we er niet over. Wij zouden gaan voor een app of activity tracker. Wellicht is het een uitkomst voor mensen die hun smartphone niet bij zich willen of kunnen houden, niks om hun pols willen dragen of echt houden van de eenvoud van de stappenteller.

Een app of activity tracker kan bijvoorbeeld een weekoverzicht tonen, waardoor je goed inzicht krijgt in je eigen gedrag. Dat kan helpen bij het aanpassen van je gewoontes. Ook bieden sommige activity trackers meer functionaliteiten zoals een hartslagmeter. Daarnaast is het dragen van een activity-tracker om je pols wat praktischer en is het schermpje beter te zien (mits aanwezig natuurlijk).

Er zitten ook voordelen aan deze simpele stappentellers; de batterij gaat lang mee en je hoeft je geen zorgen te maken over privacyvoorwaarden.

Lees ook: