Eerste indruk|Freedom Internet is sinds vandaag actief in Nederland als nieuwe internetprovider. Je kunt er een internet-, tv- en vast telefonie abonnement afnemen. Waarin onderscheidt Freedom Internet zich van andere providers en voor wie zijn ze interessant?

Conclusie: veilig internet zonder winstoogmerk

Met een startprijs van €47 per maand is Freedom Internet duurder dan veel andere providers. Maar, voor die prijs krijg je een provider die zich niet alleen uitspreekt over privacy, maar er ook naar handelt.

Het bedrijf Freedom Internet is in handen van een stichting zonder winstoogmerk. Als er winst is, besteed Freedom die aan een maatschappelijke agenda: het waarborgen van burgerrechten en privacy op internet. Geen enkele andere provider doet dit momenteel in Nederland.

Wel is Freedom Internet gebonden aan de huidige privacy- en dataopslagregelgeving en kan daardoor niet volledig anoniem internetten aanbieden.

Freedom Internet wil een goed bereikbare en hoogopgeleide klantenservice bieden in eigen beheer. Hierdoor is Freedom Internet niet alleen interessant voor techneuten die privacy belangrijk vinden, maar ook voor klanten die bereid zijn iets meer te betalen voor goede service.

Wat is Freedom Internet?

Freedom Internet is een nieuwe provider voor internet-, tv- en vaste telefonie-abonnementen. Oud XS4All-medewerkers en klanten richtten Freedom Internet op, toen KPN aankondigde XS4All als zelfstandig bedrijf op te heffen.

In hun ogen hecht KPN niet dezelfde waarde aan kwaliteit, burgerrechten en privacy als XS4All dat deed. En daarom startten ze een eigen provider.

Een crowdfundingsactie bracht een startkapitaal van 2,5 miljoen euro op en wierf de eerste 10.000 leden. Na een succesvolle pilot voor deze leden, kan nu iedereen een abonnement bij Freedom Internet afsluiten.

Wat biedt Freedom Internet?

Internet

De basis van Freedom zijn internetabonnementen. Je kunt niet een tv- of vaste telefonie-abonnement afnemen zonder internet. Freedom biedt de volgende abonnementen:

Glasvezel:

Vanaf €49 per maand (1 Gbps ) – mits beschikbaar in jouw regio.

) – mits beschikbaar in jouw regio. Vanaf €59 per maand (100 Mbps tot 1 Gbps) – landelijke dekking via KPN-netwerk.

DSL (koper):

Het goedkoopste abonnement kost €47 per maand (100 Mbps).

DSL- pairbonding: Een abonnement met sneller internet via DSL door pairbonding is mogelijk tegen een meerprijs van €10 per maand.

Freedom Internet levert bij alle internetverbindingen een vast IPv4-adres, waarmee je eigen servers en peer-to-peer toepassingen kunt gebruiken.

Je krijgt 1 maand gratis, wanneer je direct voor een heel jaar betaalt. Het gebruik van een eigen modem geeft je €2 korting per maand.

TV

Freedom Internet levert tv-abonnementen in samenwerking met Canal Digitaal. Een basispakket kost €15,95 per maand. Dit betaal je naast de kosten van je internetpakket. Er zijn aanvullende pakketten mogelijk voor Ziggo Sport, Fox Sports en Film1. Freedom Internet rekent eenmalige activatiekosten van €25.

Vaste telefonie

Vanaf €5 per maand sluit je een telefonie-abonnement af bij Freedom via VoiP (bellen via internet). Bellen kost €0,09 per minuut. Je kunt 1 vast nummer aanvragen of meenemen.

E-mail abonnement

Met het Freedom Mail Only abonnement krijg je voor €60 per jaar een e-mailabonnement met een eigen @freedom.nl mailbox van 25 GB. Deze is te koppelen aan een eigen domeinnaam. Hiermee heb je een e-mailbox op Nederlandse servers.

Router

We hebben de modems die Freedom Internet meelevert bij een abonnement voor je getest:

Ze komen alle 3 voldoende uit de test. Lees er meer over in onze test en bepaal wat voor jou de beste router is: één van deze 3 of onze beste uit de test?

Installatie

Zie je op tegen de installatie van je internet-, tv of telefonie verbinding? Dit kun je voor €25 uitbesteden aan een monteur.

Waarin onderscheidt Freedom Internet zich?

Freedom Internet vindt kwaliteit belangrijk. Daarom besteedt Freedom de klantenservice niet uit, maar heeft zelf hoogopgeleid personeel aangenomen. Ook mengt Freedom Internet zich actief in het maatschappelijk debat over privacy.

Freedom Internet is in handen van een stichting zonder winstoogmerk. De winst die er (op termijn) is, geeft Freedom uit aan hun maatschappelijke agenda: het waarborgen van burgerrechten en privacy op internet. Geen enkele andere provider doet dit momenteel in Nederland.

Voor wie is Freedom Internet interessant?

Wanneer je privacy en burgerrechten belangrijk vindt, is Freedom Internet op dit moment de meest uitgesproken provider in Nederland. Wel zijn ook zij aan de huidige privacy- en dataopslagregelgeving gebonden. Hierdoor kan Freedom niet volledig anoniem internetten aanbieden.

Freedom Internet geeft uitgebreid aan wat ze wel doen, om jouw privacy te waarborgen.

Met een startsnelheid van 100 Mbits zijn de internetpakketten voor de gemiddelde gebruiker ruim voldoende. Kijk wel welke snelheid op jouw adres haalbaar is, want 100 Mbits is lang niet overal haalbaar. Doe hiervoor onze postcodecheck:

Freedom Internet is duurder dan veel andere providers, maar qua prijs vergelijkbaar met XS4All. Freedom Internet richt zich niet alleen op oud XS4All klanten en techneuten die privacy belangrijk vinden.

Freedom is ook interessant voor klanten die bereid zijn iets meer te betalen voor kwaliteit. Dit wil Freedom bieden met een klantenservice in eigen beheer met hoogopgeleid personeel.

We zijn benieuwd of Freedom Internet dit in de praktijk waarmaakt. Praat erover mee in onze Community.

