Een internet- & tv-abonnement kiezen

Internet, tv en vaste telefoon (alles-in-1)

Je kunt kiezen voor een combinatiepakket van internet, tv en bellen (alles-in-1 of 'triple play'). Het tv-signaal kun je op verschillende manieren ontvangen, zoals via de kabel, dsl of glasvezel.

Internet, tv en vaste telefonie van 1 aanbieder heeft een aantal voordelen. Zo heb je maar 1 rekening en aanspreekpunt voor alle diensten en krijg je vaak diverse voordelen zoals extra data, gratis tv-zenders en kortingen. Maar het is niet altijd goedkoper.

Internet en tv

Gebruik je de vaste telefoon bijna nooit meer? De meeste providers bieden een pakket aan voor internet en tv zonder vaste telefoon. Dit is vaak iets goedkoper dan een alles-in-1-pakket. In onze vergelijker kun je goedkoop internet en internet en tv vergelijken. Daar zie je ook bij welke providers je programma's vanaf het begin kunt terugkijken (nadat het programma al begonnen is). En bij welke pakketten je tv kunt pauzeren en opnemen.

Internet en vaste telefoon

Wil je geen tv? Een aantal internetproviders biedt een combinatie van alleen internet en vaste telefoon aan. Ook hier is het voordeel dat je alles op 1 factuur ontvangt en maar 1 aanspreekpunt hebt. Je kunt in onze alles-in-1 vergelijker ook telefoon- en internetabonnementen vergelijken.

Alleen internet

Alleen internet afnemen, omdat je geen televisie kijkt of online tv kijkt, is ook mogelijk. Maar niet bij alle providers. Bij providers die via DSL en glasvezel internet aanbieden kan het wel. Bij een kabelaar zoals Ziggo is een 'basis tv-pakket' altijd inbegrepen bij internet. Alleen internetabonnementen vergelijken kan ook in onze vergelijker.

Internet, tv, vaste en mobiele telefoon (quad play)

Je kunt steeds vaker kiezen voor een alles-in-1 pakket met mobiele telefoon. Bekijk wat de providers aanbieden op het gebied van quad play.

Extra's bij je abonnement

Pakketten verschillen in extra's. Waar let je op als je internetproviders gaat vergelijken?

Type modem

Wil je thuis internet op meerdere apparaten gebruiken? Dan heb je een modem met routerfunctionaliteit nodig. Bij de meeste providers krijg je zo'n modem of router voor internet thuis in bruikleen bij je abonnement. Heb je nu een eenvoudige ethernetmodem, dan kun je daar alsnog een losse router op aansluiten. Een goede eenvoudige router kost ongeveer €50.

E-mail

Hoewel steeds meer mensen gratis e-mailprogramma’s gebruiken van onder andere Outlook of Gmail, vinden sommige gebruikers het nog altijd fijner om e-mail te ontvangen in een eigen digitale mailbox. Hoe groot deze mailboxen zijn en hoeveel ruimte zij bieden wisselt per provider.

Let op: bij de meeste providers kun je je e-mailadres niet meenemen naar een andere provider. Denk daar dus aan als je wilt overstappen. In zo'n geval is een e-maildienst als Gmail of Outlook handiger. XS4ALL, Solcon en KPN bieden tegen forse betaling bepaalde e-mailpakketten aan waarmee je je mailadres wel kunt behouden.

Heb of wil je een Gmail- of Outlook-account? Lees dan over verborgen handigheidjes in ons gidsartikel Slimmer mailen (gratis PDF uit de DigitaalGids juli/aug 2018).

Spamfilter

Sommige providers bieden een gratis spamfilter aan, terwijl het bij andere providers een paar euro per maand extra kost. Gratis webdiensten Gmail en Outlook hebben een geïntegreerde spamfilter.

Antivirus

Sommige providers bieden een antiviruspakket aan. Gratis of tegen betaling. Vaak gaat het hier om hetzelfde beveiligingsprogramma van F-Secure, dat onder de naam van de provider zelf wordt aangeboden.

Homepage/Website

Wordt in een pakket de mogelijkheid aangeboden om een eigen homepage/website te plaatsen? Let dan op hoeveel MB aan inhoud je maximaal kwijt kunt op je website.

Wifi-hotspots

Ziggo is een aantal jaar geleden als eerste begonnen met WifiSpots. De wifi-modems van abonnees van deze provider hebben een extra wifi-netwerkje. Van dat netwerk kunnen andere Ziggo klanten gebruikmaken als zij binnen bereik komen. Ook KPN geeft de mogelijkheid voor een wifi-hotspot.

Wifi-services

Ziggo, KPN en T-Mobile Thuis bieden een wifi-service aan: een hulp & verbeterdienst voor de wifi in huis. De voorwaarden verschillen, zo moeten bestaande klanten er bij Ziggo voor betalen. Bekijk de verschillende wifi-services van de providers.

