Eerste indruk|Theater- en cabaretvoorstellingen thuis kijken kan via TheaterThuis, een nieuwe online streamingsdienst. TheaterThuis kun je onbeperkt gebruiken op verschillende apparaten vanaf €9,95 per maand. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Conclusie: het uitproberen waard

TheaterThuis is een nieuwe online streamingsdienst voor theatervoorstellingen. Voor de prijs van minder dan één toegangskaartje voor het theater kun je honderden shows bekijken.

TheaterThuis is met een maandprijs van €9,95 voor theaterliefhebbers de moeite van het uitproberen waard. Zeker in deze tijden, waarin niet iedereen naar het theater kan. Je kunt oude (favoriete) shows nog eens terugkijken of recent werk van vele bekende acteurs en cabaretiers. TheaterThuis deelt de opbrengst met de artiesten.

Of TheaterThuis op lange termijn interessant is hangt af van de hoeveelheid en kwaliteit van de nieuwe voorstellingen die beschikbaar komen.

Pluspunten

Werkt op veel apparaten

Beeldkwaliteit in orde

Veel voorstellingen van grote namen uit het Nederlandse Theater

Opbrengst gaat deels naar acteurs en cabaretiers

Minpunten

Beperkt aanbod van minder bekende acteurs, cabaretiers en gezelschappen

Geen eigen app; kijken doe je via een browser

Offline kijken niet mogelijk

Wat is het: theater-streamingsdienst

TheaterThuis is een streamingdienst voor theatervoorstelling. Je vindt er exclusief nieuw materiaal en honderden reeds gespeelde voorstellingen van vele grote namen uit het Nederlandse theater en cabaret. TheaterThuis belooft elke week nieuw materiaal toe te voegen. Je kunt onbeperkt kijken op je smartphone, tablet, laptop, pc of streamen naar je televisie (via Google Chromecast of Apple Airplay)

Prijs: vanaf €9,95 per maand

Een abonnement kost €9,95 per maand of €99,95 per jaar. Het maandabonnement is elke maand opzegbaar. TheaterThuis adverteert er niet mee, maar in de gebruikersvoorwaarden staat dat er een proefperiode van 14 dagen is. TheaterThuis geeft aan de opbrengst te delen met artiesten.

Aanbod: exclusief eigen materiaal en een archief vol voorstellingen

TheaterThuis wil je een Netflix ervaring geven, maar dan met cabaret-, toneel- en muziektheatervoorstellingen. Via diverse categorieën als ‘voorstellingen uit de jaren ’70, ’80, ’90 of ‘00’, ‘comedy café’, ‘kindervoorstellingen’ of ‘gezelschap’ navigeer je door het aanbod.

Naast exclusief nieuw materiaal en honderden reeds gespeelde voortellingen, biedt TheaterThuis ook diverse ‘achter de schermen’-video’s aan. Daarin spreken cabaretiers en acteurs over hun werk, of worden ze direct na een voorstelling geïnterviewd.

TheaterThuis bevat vooral voorstellingen van gevestigde acteurs, cabaretiers en gezelschappen. Kleinere gezelschappen of opkomend talent zijn nog niet ruim vertegenwoordigd. Je kunt het gehele aanbod zelf bekijken op de site en zo beoordelen of dat je aanspreekt.

Zoeken gaat eenvoudig: zodra je begint met typen geeft TheaterThuis suggesties. Ook kun je het aanbod via de categorieën ‘cabaret’, ‘toneel’ en ‘muziektheater’ bekijken. TheaterThuis geeft nog geen persoonlijke suggesties op basis van je kijkgedrag, zoals Netflix doet.

Hoe werkt het: start met kijken in een paar kliks

Online sluit je binnen een paar kliks een account af. Vervolgens kun je direct een voorstelling kijken. Betalen kan met iDEAL en Creditcard. TheaterThuis heeft geen eigen app. Kijken doe je door in een browser op Theaterthuis.nl in te loggen op je account. Offline kijken is niet mogelijk.

TheaterThuis onthoudt wat je aan het kijken bent. Zo hoef je een 2 uur durende theatershow niet direct uit te kijken, maar kun je dat in meerdere kijksessies doen.

Doordat TheaterThuis onthoudt waar je gebleven bent, kun je ook op een ander apparaat verder kijken. Wanneer een voorstelling is afgelopen, start TheaterThuis vanzelf een nieuwe. Zo hopen ze je in een verslavende Netflix-loop vast te houden.

TheaterThuis werkt niet in het buitenland.

