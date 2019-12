mifold grab-and-go booster seat, een klein opvouwbaar autostoeltje

Eerste indruk|Het klinkt ideaal. Een klein opvouwbaar autostoeltje dat zelfs met gemak in je tas past. Handig voor in de taxi of bij opa en oma in de auto. mifold geeft aan dat het stoeltje net zo veilig is als een zittingverhoger, maar wij vinden het geen aanrader.

Conclusie

Het is een klein en opvouwbaar autostoeltje, maar de mifold is helaas niet zo ideaal als het klinkt. Het zitje is minder handig in gebruik: het installeren is niet makkelijk en de kans op verkeerd gebruik is groot. De jongere kinderen wisten zich gemakkelijk los te wurmen. Het is dus vereist dat je kind netjes luistert. Al met al geen aanrader. Qua bescherming is een traditionele zittingverhoger (zelfs zonder rugleuning) beter. Bovendien is de prijs stevig (€75), daar kun je meerdere traditionele verhogers voor kopen.

Uniek opvouwbaar zitje

De nieuwe mifold grab-and-go booster viel ons gelijk op. Een klein opvouwbaar model dat makkelijk mee te nemen is. Handig voor situaties waarbij geen zittingverhoger voorhanden is. Bijvoorbeeld in de taxi, bij grootouders in de auto of voor een vriendje van je kind dat komt spelen. Ook kan het een uitkomst bieden als er geen drie zitjes op een rij passen op de achterbank.

Het stoeltje bestaat uit een klein plat zitje en een extra gordeltje dat wordt vastgezet aan de autogordel. In plaats van dat je kind hoger zit om goed in de autogordel te passen, zit het vrijwel niet verhoogd en trek je de autogordel omlaag.

De fabrikant windt er geen doekjes om: “mifold is het revolutionaire, meest geavanceerde, compacte en draagbare autozitje allertijden. mifold is meer dan 10x kleiner dan een normaal autozitje, en net zo veilig”. We waren benieuwd of het stoeltje écht net zo veilig is.

Ook hadden we wat bedenkingen; het stoeltje is goedgekeurd voor kinderen vanaf ongeveer 2,5 à 3 jaar oud. Dat is erg jong om in een stoeltje te worden vervoerd zonder rugleuning en is minder veilig.

Dat vroeg om een uitgebreide test!

Botsproeven

Het stoeltje is goedgekeurd voor verkoop en gebruik in o.a. Europa (volgens de R44 norm), onze test is wat zwaarder. De mifold doorliep dezelfde botstests als kinderzitjes in onze reguliere test. Dus op de achterbank van de een auto, met hogere snelheid en met de laatste generatie (meer natuurgetrouwe) dummies.

In de frontale botsing bewegen de heupen van de testdummies naar voren voordat ze door de heupgordel worden opgevangen, maar werd de kwetsbare buik in deze test niet belast. Bij de kleinste (‘3 jarige’) dummy snijdt het schouderdeel in de nek van de dummy.

In de botsing van opzij biedt de mifold nul bescherming. Dat geldt ook voor de ‘echte’ zittingverhoger zonder rugleuning, maar daarop kunnen grotere kinderen profiteren van de in de auto ingebouwde zij-airbags omdat ze hoger komen te zitten. Deze airbags zitten op hoofdhoogte van niet al te grote volwassenen.

Al met al kan de bescherming er nog net mee door, maar bedenk dat een traditionele zittingverhoger zonder rugleuning vaak beter beschermt.

Installeren loopt niet soepel

Het gebruiksgemak viel tegen omdat de gordelloop nogal ingewikkeld is. Het heupdeel van de autogordel vlecht je door twee geleiders (best lastig) en loopt (ongebruikelijk) over de dijen van het kind in plaats van de heupen. Het schouderdeel wordt met een extra gordeltje op zijn plaats gehouden. De kans dat dit niet correct gebeurt is aanzienlijk. Al met al is de mifold nauwelijks makkelijker in de omgang dan een traditionele zittingverhoger.

Niet geschikt voor peuters

Peuters zijn eigenwijs en luisteren vaak nog niet goed. Dat ging niet goed samen met de mifold. De jongste testers (hij is geschikt voor kinderen vanaf 2,5 à 3 jaar oud) bleken makkelijk te kunnen ontsnappen uit het zitje. De mifold verschuift makkelijk op de autostoel. Overigens mogen nieuwe autostoeltjes zonder rugleuning niet meer worden goedgekeurd voor peuters. Dat is niet veilig genoeg. mifold werd goedgekeurd voordat deze nieuwe eis van kracht werd.

mifold geeft overigens aan dat het stoeltje bedoeld is voor kinderen vanaf 4 jaar oud. Ook 4 jaar vinden wij erg jong om al in een stoeltje te worden vervoerd zonder rugleuning en dus geen bescherming bij een botsing van opzij. En zouden kinderen van 4 wel altijd netjes luisteren?

