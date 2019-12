Test oktober 2015: steeds meer i-Size

Nieuws|In de nieuwste autostoeltjestest testten we 3 stoeltjes die zijn goedgekeurd volgens de nieuwe 'i-Size norm'. i-Size baby- en peuterzitjes moeten aan strengere eisen voldoen. Het is goed nieuws dat er steeds meer i-Size zitjes op de markt komen, maar ze komen niet allemaal goed uit de test.

In een i-Size zitje moet je je kind achteruitkijkend vervoeren tot het 15 maanden is. De Maxi Cosi Pebble Plus (i-Size) scoort een dikke 8, maar je kindje past er maar in tot het 75 cm is, dat is in veel gevallen onder de 15 maanden. Dan kun je overstappen op de ook achteruitkijkende 2wayPearl die je op hetzelfde onderstel klikt en meegaat tot je peuter een jaar of 3,5 is.

De eveneens geteste Concord Reverso (ook i-Size) kun je gebruiken voor baby's en peuters (40-105cm) en scoort maar een paar tienden lager. Dat i-Size geen garantie voor kwaliteit is, bewijst de Joie i-Anchor (40-105cm - rechtsboven afgebeeld): dit zitje kon in de test niet echt overtuigen, de steunpoot van de Isofix-basis kon de botskrachten nauwelijks aan.

Oude norm mag ook nog

Het is nog steeds mogelijk ook ISOfix-stoeltjes volgens de oude norm te ontwikkelen en op de markt te brengen. De Consumentenbond wil deze dat mogelijkheid op korte termijn verboden wordt. Fabrikanten willen dat pas in 2018.

Test aangescherpt in 2015

De meeste nieuw geteste autostoeltjes scoren ruime voldoendes. We testten dit najaar 16 autostoeltjes. Ze doorliepen de dit jaar aangescherpte test over het algemeen zonder grote problemen. Uitzondering is het babyzitje Cybex Aton 4 waarin vrij hoge concentraties ongewenste schadelijke stoffen werden aangetroffen. Dat leverde ondanks goede prestaties in de botsproeven een onvoldoende op.

