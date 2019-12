Eerste indruk|Update: Florin stopt september 2017 De laatste tijd schieten apps waarmee je betaalverzoekjes kunt versturen of rekeningen kunt delen, als paddenstoelen uit de grond. Florin is de nieuwste (terug)betaalapp en heeft, in tegenstelling tot de meeste betaalapps, geen bank achter zich. Hoe werkt Florin en onderscheidt de app zich van bestaande betaalapps?

Update: Florin stopt eind september 2017

Volgens ondernemers achter Florin konden zij geen nieuwe investeerders vinden en zijn ze daarom genoodzaakt om te stoppen. Dit betekent:

Dat er per 26 september geen nieuwe betaalverzoeken meer verstuurd kunnen worden

Openstaande verzoeken tot vrijdag 29 september betaald kunnen worden

Alle uitbetalingen nog zullen plaatsvinden, uiterlijk op 2 okotber 2017

Tot slot: In de mail aan hun klanten meldt Florin dat de Consumentenbond de app heeft verkozen tot beste betaalapp van Nederland. Dat is niet het geval.

Conclusie

Florin is een handige app waarmee je betaalverzoeken kunt versturen naar iedereen met een Nederlands rekeningnummer. Anders dan bij sommige andere betaalapps hoeft de ontvanger de app niet te hebben én kun je het betaalverzoek op allerlei manieren versturen (bijvoorbeeld via Whatsapp, sms of e-mail).

Florin is echter niet de enige app die zich richt op het versturen van betaalverzoeken en/of het delen van rekeningen. Bovendien kun je via mobiel bankieren vaak net zo makkelijk 'even geld overmaken'. Sommige mobiel bankieren-apps bieden zelf ook de mogelijkheid voor versturen van een betaalverzoek, zoals Bunq en ING. Een extra app is dan eigenlijk overbodig, je moet alleen maar (weer) een extra toegangscode onthouden.

Update februari 2017:

Inmiddels worden betalingen binnen 1 werkdag verwerkt (in plaats van 3 tot 5 werkdagen): betalingen op werkdagen voor 12.30 uur worden nog dezelfde dag bijgeschreven op je rekening, betalingen na 12.30 uur en in weekend de eerstvolgende werkdag.

Heb je een smartphone met Android? Dan hoef je je niet meer als tester op te geven, maar kun je de app gewoon downloaden.

Wat is Florin?

Als je Florin wilt gebruiken, download je eerst de app. Deze is op dit moment nog niet beschikbaar voor iedereen. Heb je een smartphone met iOS dan kun je de app gewoon downloaden. Met Android kun je je als tester opgeven. Bij aanmelding vraagt Florin om je telefoonnummer, naam en IBAN. Ook moet je een 4-cijferige toegangscode opgeven.

Je koppelt je bankrekening aan Florin door eenmalig 1 cent over te maken via iDEAL. Als je dit gedaan hebt kun je betaalverzoeken versturen en rekeningen delen. De app maakt iDEAL-linkjes aan die je naar iedereen kunt versturen. Als de ontvanger de Florin-app niet heeft, stuur je de link bijvoorbeeld via Whatsapp of sms. In een overzicht kun je zien wie al betaald heeft.

Niet nieuw

Florin is niet de eerste app waarmee je betaalverzoeken kunt doen, rekeningen mee kunt delen of 'snel en makkelijk' kunt betalen aan bekenden. Tikkie, Twyp en Bunq zijn voorbeelden van recent geïntroduceerde apps met dezelfde soort diensten. Een groot voordeel van Florin is dat de ontvanger de app niet nodig heeft. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld Tikkie en Bunq. Een voordeel van Florin ten opzichte van Tikkie is dat je betaalverzoeken op meerdere manieren kunt versturen en niet alleen via Whatsapp.

Volgens de ontwikkelaars van de app onderscheidt Florin zich ook in de vormgeving van andere apps. De app zou zich meer richten op chats tussen vrienden 'vol ervaringen met foto's en verhalen'. Of je dat een voordeel vindt, is persoonlijk.

Betaalapp vs mobiel bankieren

Florin schrijft op de eigen website: 'Nooit meer handmatig IBANs invoeren, TAN codes afwachten of op zoek naar je reader om je vrienden te betalen'. Maar wie mobiel bankiert en geld overmaakt naar iemand die al in zijn adresboek staat, heeft (ook) niets te maken met deze onhandigheden.

Voor consumenten die gebruikmaken van de mobiel bankieren-app van hun bank is het (bijna) net zo makkelijk om geld over te maken via die app. Bij sommige banken moet het dan wel om iemand gaan waarnaar je al eerder geld hebt overgemaakt, tenzij je hebt ingesteld dat je ook geld kunt overmaken naar onbekende rekeningnummers.

Daarnaast hebben sommige banken dit soort betaalverzoekfuncties en rekeningdelen-functies al in hun mobiel bankieren-app geïntegreerd. ING introduceerde onlangs bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om betaalverzoeken aan te maken in de mobiel bankieren-app. De ontvanger krijgt, net als bij Florin, een iDEAL-link. Deze link kan je versturen via social media (WhatsApp, Facebook of Twitter), sms of e-mail naar iedereen met een Nederlands bankrekeningnummer.

Veiligheid en privacy

Florin heeft je telefoonnummer, naam en IBAN nodig. Florin geeft aan dat de gegevens versleuteld op de servers staan. Je gegevens worden volgens Florin niet gedeeld met derden en niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Voordelen

De app en het gebruik ervan is gratis

De ontvanger hoeft de app niet te hebben

Je kunt de betaalverzoeken op meerdere manier versturen, bijvoorbeeld via Whatsapp of sms

Het maakt niet uit bij welke bank je bankiert

Het geld komt op je eigen betaalrekening, dus geen gedoe met tegoeden.

Nadelen

Er zijn al meer (mobiel bankieren) apps met dezelfde mogelijkheden.

Het geld staat niet direct op je rekening. Op dit moment duurt dat zelfs nog 3 tot 5 werkdagen. Na de testfase hopen de ontwikkelaars op 1 werkdag.

De app is nog in een ontwikkelingsfase en niet voor iedereen te downloaden. Als je iOS als besturingssysteem hebt kun je de app gewoon downloaden. Met een Android-toestel kan je je alleen als tester opgeven.

De app is niet geschikt voor Windows-smartphones

