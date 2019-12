PasPakker: Review

Iedereen kent het, het gedoe om je bankpasje terug te peuteren uit een geldautomaat. Zeker bij apparaten die zijn uitgerust met een opzetstuk tegen skimmen, zoals die op de treinstations van de NS. Laat staan hoe lastig het is voor mensen met minder kracht en souplesse in de handen, zoals de naar schatting 2,3 miljoen reuma-patiënten die ons land telt.

Sympathiek idee

Het idee van ABN Amro om met name deze groep mensen een hulpmiddel ter beschikking te stellen – hoewel niet nieuw – is dus hoe dan ook sympathiek. Je moet er wel snel bij zijn, want de PasPakkers worden alleen op 1 oktober 2013, op de Internationale Ouderendag, gratis verstrekt op de kantoren van de bank.

Slechts één hapering

Om uit te testen of het apparaatje ook echt werkt, deden wij een kleine steekproef in het centrum van Den Haag. Gewapend met pasjes van ABN Amro, Rabobank, een creditcard en een OV chipkaart, bezochten wij in totaal 14 automaten, van de 4 grote banken, de NS en Q-Park. Tot 13 keer toe gleed het bankpasje met behulp van de PasPakker soepeltjes uit de automaat. Slechts één keer bleef de pas steken, ook bij herhaalde pogingen. Op zich geen slechte score, al is het ronduit opvallend dat die ene hapering zich voordeed op NS-station Hollands Spoor bij… de geldautomaat van ABN Amro.

Conclusie

Halen die PasPakker, als je op 1 oktober in de buurt bent van een ABN Amro-kantoor. Zeker voor de doelgroep (ouderen en mensen met een spier- of gewrichtsaandoening) kan dit hebbedingetje zeker van pas komen. Houdt echter plan B – lees: je vingers – altijd paraat voor het geval de PasPakker dienst weigert. Ben je er niet op tijd bij, wordt je pas ingeslikt en moet je een nieuwe aanvragen. Dit kost 3 werkdagen.



PasPakker: Wat is het?

De PasPakker is een hulpmiddel – formaat sleutelhanger – waarmee je (bank)pasjes makkelijk uit allerlei automaten kunt halen. Dit dankzij het 'mondje' aan de voorzijde, met daarin twee rubberen weerhaakjes.

Pakt als een trein

De PasPakker is volgens ABN Amro bij vrijwel alle geld- en betaalautomaten – die van de banken maar ook bijvoorbeeld die in parkeergarages en de beruchte automaten op de NS-stations – te gebruiken. De bank denkt hier met name ouderen en mensen met een spier- of gewrichtsziekte een plezier mee te doen.



Niet uniek

Uniek is de vondst van ABN Amro niet. Concurrent Rabobank lanceerde twee jaar terug voor de eigen klanten al de zogenoemde CardPuller; een soort knijpertje met antislipmateriaal, waarmee de bankpas uit de automaat gehaald kan worden.

Eén dag gratis

In het kader van de Internationale Ouderendag kan de PasPakker op dinsdag 1 oktober evenwel door 'iedereen die het kan gebruiken' gratis worden afgehaald bij alle vestigingen van ABN Amro. Klant of geen klant.