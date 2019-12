RegioBank verhoogt kosten betaalrekening

Regiobank verhoogt met 15%

RegioBank verhoogde de vaste kosten per 1 juli van €23,40 naar €27 per jaar. Dat is een prijsstijging van 15%. De meeste banken verhogen niet meer dan 1 keer per jaar hun kosten en deden dit eerder dit jaar al. Regiobank verhoogt de kosten overigens wel voor het eerst sinds jaren.

Goedkoopste rekening?

De Consumentenbond berekent welke betaalrekening het goedkoopst is op basis van 6 profielen. Welke betaalrekening voor jou het goedkoopst is, is namelijk afhankelijk van verschillende factoren, zoals:

of je de rekening alleen hebt of samen

of je een creditcard wilt

of je weleens rood staat

of je vaak buiten de Eurozone reist.

Voor de prijsverhoging behoorde de RegioBank bij 2 profielen tot de goedkoopste 3 opties. Na de verhoging is dat nog bij 1 profiel het geval. Het BasisPakket van de Rabobank en SNS Betalen behoren het vaakst tot de goedkoopste opties.

Nieuw tarief Bunq

Ook Bunq hoort vaak tot de goedkope opties. Vanwege de afwijkende tarieven was Bunq lastig mee te nemen in de berekeningen. Er werden namelijk kosten voor elke betaling (€0,04) of geldopname (€0,80) in Nederland in rekening gebracht. De kosten waren dus afhankelijk van je pingedrag. Onlangs paste Bunq de tarieven aan:

Je betaalt €12 per jaar voor betalen met je betaalpas

Voor geldopnames blijf je per keer €0,80 betalen

De betaalrekening en de eerste betaalpas zijn gratis

Een extra pas kost €9 en is 4 jaar geldig

Buiten de eurozone betaal je net als bij andere banken ook voor betalingen en geldopnames

Als je niet vaak geld opneemt is een Bunq een goedkope optie. Ter vergelijking: de goedkoopste betaalrekening van de andere banken kost €15,60 (Rabobank DirectPakket). Je hebt een betaalrekening, een betaalpas en geen extra kosten voor geldopnames binnen de Eurozone. Bij Bunq heb je voor €12 hetzelfde áls je geen geld opneemt. Een gezamenlijke rekening is niet mogelijk, maar je kunt wel 2 losse rekeningen aan elkaar koppelen.

tarieven

de mogelijkheden van internetbankieren en mobiel bankieren

het duurzaamheidsbeleid

reviews en rapportcijfers van consumenten

