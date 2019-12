SafeDeal: review

Voor wie zich wel eens afvraagt of kopen via bijvoorbeeld Marktplaats veiliger kan, biedt SafeDeal een oplossing. SafeDeal regelt zowel de betaling als verzending voor online aankopen op veilingsites, marktplaatsen en webwinkels.

Hoe werkt het?

Het initiatief voor een transactie via SafeDeal ligt bij de verkoper. Als koper kun je de verkoper wel verzoeken om de koop via SafeDeal te laten verlopen, maar de verkoper moet zich eerst aanmelden bij SafeDeal. Vervolgens nodigt hij de koper uit. Bij een advertentie op bijvoorbeeld Marktplaats moet de verkoper vermelden dat de koop via SafeDeal verloopt en wat de kosten zijn.

Beveiligde tussenrekening

Vervolgens kies je als koper de verzendwijze en betaal je. Je kunt kiezen of je de verzending thuis laat bezorgen of bij een servicepunt van Post.nl, op welke dag en of je het pakket wilt verzekeren. De betaling staat op een beveiligde tussenrekening, totdat je aangeeft dat het product in goede orde ontvangen is. Als de koper de verzendwijze heeft gekozen en betaald, kan de verkoper een verzendlabel uitprinten en het pakket afgeven bij een servicepunt van Post.NL.

Kosten

De koper betaalt €1,50 per transactie via SafeDeal. Daarnaast betaalt hij verzendkosten, zoals gebruikelijk bij aankopen op bijvoorbeeld Marktplaats. Omdat de verzending via pakketpost gaat, betaal je wel altijd tenminste €6,45. Dit komt omdat je moet tekenen voor ontvangst. Het totale bedrag (transactiekosten, verzendkosten en kosten voor het product dat je hebt gekocht) moet je via iDeal betalen; andere betaalmethoden zijn niet beschikbaar. Koop je via een aangesloten webshop dan worden er geen transactiekosten berekend.

Voordelen

Pas als het product geleverd is, ontvangt de verkoper de betaling

Als koper kun je bezorgmoment en -wijze bepalen

Als verkoper kun je laten zien dat je betrouwbaar bent

Nadelen

Verzending kan alleen via pakketpost (ten minste € 6,45). Daardoor is het een dure methode voor iets wat door de brievenbus past.

Het initiatief ligt bij de verkoper, terwijl de keuze om voor een beveiligde betaalmethode te kiezen eerder bij de koper ligt (vertrouw ik de verkoper wel of niet).

Kost €1,50 per transactie (niet bij aankoop via webshops)

Voorlopig alleen beschikbaar voor Nederlandse sites

SafeDeal is een dure methode voor iets dat door de brievenbus past. Maar voor een pakketje kan het net die zekerheid bieden die je soms op een marktplaats of veilingsite wilt hebben.

SafeDeal is niet de enige manier om veilig online aankopen te doen. Betalen op Marktplaats gebeurt meestal via een overschrijving of via PayPal. Met PayPal is het ook mogelijk om je geld terug te laten boeken, via de aankoopbescherming. Voor kopers op Marktplaats is dit gratis. Een ander voorbeeld is de betaalservice van Post.NL. De koper betaalt het pakketje dan aan de deur. Hier zijn wel kosten aan verbonden.