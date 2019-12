Windows Phone-gebruikers kunnen alleen nog bij ING mobiel bankieren

Nieuws|Nu ook Rabobank gaat stoppen met de mobiel bankieren app voor de Windows Phone, is ING binnenkort de enige bank die de app voor de Windows Phone ondersteunt. De vraag is hoe lang ING dit nog blijft doen.

Update 29 maart 2018: ING stopt per 16 april 2018

Consumenten met een Windows Phone met een ING-app kregen op 16 maart een brief van de klantenservice, met de mededeling dat het per 16 april aanstaande niet meer mogelijk is om mobiel te bankieren met hun Windows Phone.

Banken stoppen met app voor Windows Phone

Begin december stopt de Rabobank met de mobiel bankieren app voor de Windows Phone en ook Triodos Bank zal de app niet meer ondersteunen. Triodos gaf aan dat de app nog ongeveer 4 maanden beschikbaar zal zijn. De bank gaat eind november zijn klanten hierover informeren.

ING en Triodos Bank zijn op dit moment nog de enige banken waarbij je terecht kunt als je mobiel wilt bankieren mét een Windows Phone. ABN Amro, ASN Bank, RegioBank en SNS zijn al gestopt met een app voor Windows Phone.

ING geeft aan dat de app 'in ieder geval komende maanden nog beschikbaar is voor onze klanten'. De bank gaat zijn klanten informeren zodra dit verandert. De mogelijkheden van de ING app voor Windows Phone zijn overigens veel beperkter dan die voor iOS en Android. Je kunt biijvoorbeeld geen betaalverzoek maken met de Windows-app en niet met iDEAL betalen.

Alternatief voor Windows Phone-gebruikers

Banken zijn niet de enige die stoppen met apps voor Windows Phone. Veel apps zijn niet (meer) beschikbaar voor dit besturingssysteem. Het marktaandeel is erg klein: minder dan 1% van de smartphones heeft Windows.

Kun je niet zonder de mobielbankierenapp, dan moet je een smartphone kopen met Android of iOS of gebruikmaken van internetbankieren.

Rabo Online Bankieren

Als klant van de Rabobank kun je bij internetbankieren sinds kort ook inloggen en opdrachten bevestigen met een 5-cijferige code in plaats van met de Rabo Scanner, net als bij mobiel bankieren. Inloggen bij internetbankieren kan via de webrowser op je computer, laptop, tablet of mobiel telefoon. Zo kun je dus op je Windows Phone blijven bankieren, maar dan via de webbrowser en niet via de app. Klanten van ABN Amro hebben een soortgelijke mogelijkheid al langer.

Rabobank noemt dit Rabo Online Bankieren. Klanten kunnen nu nog kiezen tussen het oude Rabo Internetbankieren en het nieuwe Online Bankieren. In de toekomst zal Rabo Internetbankieren verdwijnen.

