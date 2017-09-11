Onveilige campingbedjes
Van de campingbedjes die wij testten, kregen er meer dan 30 een onvoldoende. Daarvan zijn 5 bedjes zo onveilig dat we ze afraden.
Van de campingbedjes die wij testten, kregen er meer dan 30 een onvoldoende. Daarvan zijn 5 bedjes zo onveilig dat we ze afraden.
In een winkel of webshop kun je niet goed beoordelen of een campingbedje echt veilig is. Daarom testen wij campingbedjes volgens strenge veiligheidsnormen.
Campingbedjes kun je kopen met een bodemverhoger, wielen of een kruipluik. Er zijn ook extra's zoals een tweede matras of een commodeblad. Sommige accessoires kunnen onveilig zijn.
Wij hebben campingbedjes getest van meer dan 20 verschillende merken. Lees hoe wij de bedjes hebben getest en hoe we tot onze testresultaten zijn gekomen.
Veel ouders vinden het matras van een campingbedje dun en hard. Juist het stevige basismatras is ontworpen om veilig op te slapen. Een extra matras geeft extra veiligheidsrisico's.
Babynestjes zijn geen veilige slaapplaats voor je baby. Dat blijkt uit onderzoek van de Deense consumentenbond.
In een onderzoek naar 20 baby- en peuterbedjes heeft de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) bij 5 bedjes ‘ernstige veiligheidsrisico’s’ gevonden. De verkoop van deze bedjes is verboden.
VidaXL heeft naar aanleiding van enkele resultaten uit de Consumentenbondtest zijn kinderwagen uit de verkoop gehaald.
Het campingbedje Easyfold van fabrikant Kekk is onveilig en gaat te snel kapot. Daarom raadt de Consumentenbond het gebruik van dit bedje af. De fabrikant en de NVWA zijn geïnformeerd over de geconstateerde gebreken.
Wij hebben 8 nieuwe campingbedjes getest. De meeste doorstonden onze tests goed. Maar eentje faalde op verschillende punten. Hij ging kapot en is onveilig.
Hema roept twee van zijn ledikantdekentjes terug. Er kunnen stiksels van losraken.
We hebben 12 campingbedjes uitgebreid in ons lab getest. Maar liefst de helft is op 1 of meer onderdelen kapot gegaan. Ook voldoen sommige bedjes niet aan de veiligheidsnormen.