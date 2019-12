Koolmonoxide-melder Elbes CO-STOP onveilig

NB update oktober 2017: Elbes is inmiddels failliet. Website en formulier van dit merk werken niet meer. Als je een koolmonoxidemelder van dit merk uit het onderstaande tijdvak in huis hebt, raden wij je aan terug te gaan naar de verkoper. Die moet weten of jouw melder bij de falende melders hoort. De verkoper moet het product dan voor een nieuwe melder inwisselen.

Als teruggaan naar de verkoper niet gaat: gebruik een Elbes-melder waar je over twijfelt in ieder geval niet meer. Lever hem in bij de gescheiden inzameling van elektrische apparaten en schaf een nieuwe koolmonoxidemelder aan.

Welke CO-melder faalt?

Het gaat om koolmonoxidemelder CO-STOP van het merk Elbes die verkocht zijn van 2014 tot en met 2016 uit meerdere series. Op de website van Elbes staat een overzicht van de serie-nummers en foto's van de desbetreffende melder. Deze CO-melders werden via installatiebedrijven en online verkocht.Wat moet je doen?

Controleer of je dit type koolmonoxidemelder in huis hebt hangen.

Vul formulier in , daarna neemt Elbes contact met u op. Neem ook bij twijfel contact op met speciale nummer van Elbes Control Systems, telefoonnummer 088 - 130 42 04.

Vervang het apparaat. Wij hebben koolmonoxidemelders getest en wij raden een van deze 12 veilige melders aan.

Je kunt de melders opsturen naar Elbes of inleveren bij het gemeentelijk afvaldepot.

Extreme gevolgen

Langdurige inademing van koolmonoxide kan leiden tot duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en in extreme gevallen tot bewusteloosheid of dood.

Niet de enige falende CO-melder

Eerder dit jaar bleek ook al meerdere CO-melders onveilig. Kijk onderaan de pagina voor een regelmatig bijgewerkte lijst van onveile CO-melders die niet in onze test zaten. Al deze melders slaat mogelijk geen alarm bij een dodelijke concentratie koolmonoxide.

Test koolmonoxidemelders

In oktober 2016 testten wij 19 koolmonoxidemelders. Wij raden consumenten aan om een koolmonoxidemelder aan te schaffen uit de categorie 'veilig' uit deze test.

