Welke helm moeten speed pedelec-gebruikers straks op?

Speed pedelecs worden vooral door een jongere doelgroep gebruikt voor het woon-werkverkeer. Je kunt met de speed pedelec met elektrische ondersteuning in plaats van 25 km/uur een topsnelheid halen van 45 km/uur.

De regering wil vanwege die hogere snelheid de speed pedelec gaan kenmerken als bromfiets. En daarbij hoort een helmplicht.

De Consumentenbond is ook overtuigd van een helmplicht voor speed pedelecs, maar vindt een brom- of motorfietshelm te veel van het goede.

Zwaar en weinig ventilatie

Op een bromfiets en motorfiets moet je een helm dragen die voldoet aan de ECE-norm 22. Dat zijn helmen die relatief zwaar zijn en te weinig ventilatie bieden voor fietsers die zich zwaar inspannen.

Voor (race-)fietsgebruikers geldt geen helmplicht. Maar als je er een aanschaft, moet deze wel voldoen aan de EN 1078-norm. Deze helmen moeten aan andere normen dan bromfietshelmen voldoen, zo kunnen ze veel lichter zijn en meer ventilatie bieden.

Nieuwe norm

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) gaat nu - op initiatief van de RAI Vereniging, de koepelorganisatie van fietsfabrikanten - een norm ontwikkelen voor een helm die comfortabeler is dan een bromfietshelm en meer past bij de inspanningen die een speed pedelec-gebruiker doet.

Het NEN gaat, samen met helmfabrikanten en ander belanghebbenden, de eisen vastleggen waaraan de 'nieuwe' helm moet voldoen. Er wordt ook samenwerking gezocht met Europese partners, want in andere landen speelt deze problematiek ook.

Bron: RAI Vereniging

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