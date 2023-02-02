Veiligheidswaarschuwing: KOGA E-Nova EVO

Ronald Kamp Expert Auto, Fiets & ReizenGepubliceerd op:2 februari 2023
Het gaat om de lage instapmodellen van de KOGA E-Nova EVO. Ze zijn verkocht tussen mei 2021 en november 2022.
KOGA gaat waar nodig de frames verstevigen. Neem daarvoor contact op met je dealer.
Neem voor meer informatie contact op met je KOGA dealer. Of bel het gratis nummer 0513-788. Je kunt ook mailen naar support.nl@koga.com.
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