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Veiligheidswaarschuwing: KOGA E-Nova EVO

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Bij de KOGA E-Nova EVO kunnen in uitzonderlijke gevallen scheurtjes ontstaan in de onderbuis. Die scheurtjes kunnen leiden tot een framebreuk, waardoor je kunt vallen.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert Auto, Fiets & ReizenGepubliceerd op:2 februari 2023

WAARSCHUWING Koga 1200x800

Waar gaat het om?

Het gaat om de lage instapmodellen van de KOGA E-Nova EVO. Ze zijn verkocht tussen mei 2021 en november 2022.

Verstevigen van de frames

KOGA gaat waar nodig de frames verstevigen. Neem daarvoor contact op met je dealer.

Check je framenummer

  • Je kunt zelf nagaan of het frame van je fiets versteviging nodig heeft. Controleer je framenummer
  • De sticker met barcode en framenummer zit op de onderbuis bij de motor. Het nummer begint met 4 letters, beginnend met KGB.
  • Als je framenummer niet wordt gevonden hoef je niets te doen.
  • Komt je framenummer wel voor op de lijst,? Neem dan contact op met je dealer voor de extra versteviging.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met je KOGA dealer. Of bel het gratis nummer 0513-788. Je kunt ook mailen naar support.nl@koga.com.

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