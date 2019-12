Goedkope airfryers: top 5 voor minder dan €100

Update 8 juli 2019

De Smart Fryer XL wordt zowel onder de merknaam Emerio als merkloos verkocht, onder andere bij Action. In onze test van november 2018 krijgt deze airfryer een 7,1. Het enige echte nadeel is dat de kwaliteit van de maximale portie frietjes niet zo goed is.

De prijs-kwaliteitverhouding van deze Smart Fryer XL is zo goed dat hij eigenlijk Beste Koop is, maar een van de voorwaarden voor een Beste Koop-predicaat is een goede verkrijgbaarheid. Omdat deze airfryer alleen sporadisch en onder verschillende merknamen te koop is, loopt hij dit predicaat helaas mis.

In de zomer van 2019 adverteerden diverse filialen van Action met een Smart Fryer XL die 'goed getest' zou zijn door de Consumentenbond. Maar deze Smart Fryer heeft een andere EAN (streepjescode) dan het model dat wij in 2018 testten. We weten dus niet of dit model daadwerkelijk net zo goed is. Goedkoop is hij in elk geval wel.

De airfryers die hieronder genoemd worden, zijn wél goed verkrijgbaar.

Goedkope en goed verkrijgbare airfryers

Voor minder dan €100 haal je niet de de beste airfryer in huis. Maar dat betekent niet dat een goede airfryer altijd duur is. In onze test zitten verschillende airfryers van onder de €100. Deze krijgen weliswaar geen topscore, maar halen wel een goede voldoende.

Beste airfryers onder de €100

Gewone diepvriesfrites uit deze airfryers zijn niet van topkwaliteit, maar ovenfrites worden altijd wel goed. De snacks die we klaarmaakten in deze airfryers smaken prima.

Let op! Veel goedkope airfryers krijgen lage scores en een model is zelfs Afrader omdat er onderdelen veel te heet worden tijdens het bakken.

Meer dan 50 airfryers getest

Bekijk de testresultaten van meer dan 50 goed verkrijgbare airfryers in onze vergelijker.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke airfryers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste airfryers

