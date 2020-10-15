Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 6 - 2020.Artikel ‘De geheimen van de korting’ (p. 10-13) Algemene heffingskorting uitrekenen Arbeidskorting uitrekenen Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) uitrekenen Heffingskortingen voor AOW’er Artikel ‘IDEAL is niet zo ideaal’ (p. 14-17) Diverse onlinebetaalmethodes Checklist veilig online winkelen Artikel ‘Struikelen over de drempel’ (p. 20-22) Recht van overpad Regels over erfafscheidingen Artikel over verbouwen zonder vergunning (‘Verbouwen zonder vergunning’, Geldgids april 2020) Grensreconstructie door landmeter Artikel ‘Snel aan de studie’ (p. 20-23) Aftrek studiekosten Levenlanglerenkrediet van DUO Studiekosten aftrekken over eerdere jaren. Met de online bezwaarcheck zie je welke actie je moet nemen. Gratis online scholing volgen (vanaf medio november 2020) Artikel ‘Wat komt er op je af?’ (p. 26-29) Boek ‘De rol van de executeur’ van de Consumentenbond Informatie over erfbelasting Dagwaarde auto berekenen (Independer) Dagwaarde auto berekenen (ANWB) Controlelijsten van te regelen zaken (Notaris.nl) Controlelijsten van te regelen zaken (Rijksoverheid) Artikel ‘Beste bewaarplek’ (p. 30-32) Gratis testartikel wachtwoordmanagers (pdf), uit de Digitaalgids (maart/april 2020) Kluizen van Digizeker Gratis persoonlijk memorandum Artikel ‘Bewijs wie je bent’ (p. 34-35) Veelgestelde vragen identificatie bij bank (Consumentenbond) Veelgestelde vragen identificatie bij bank (Autoriteit Persoonsgegevens) Artikel ‘Stop met verpanding’ (p. 36-39) Reken bij Scildon en/of bij TAF uit hoe je premie voor de overlijdensrisicoverzekering zich verhoudt tot nieuwe tarieven. Artikel ‘Alarm: auto weg’ (p. 41) Autoverzekering en diefstal Krijg een notificatie als je beveiligingscertificaat bijna verloopt Artikel ‘Fonds op slot’ (p. 44-45) ASN-Novib Microkredietfonds Informatie over beleggen Groen en duurzaam beleggen Artikel ‘Klagen helpt’ (p. 46) Meld je klacht Lidmaatschap Geld & Recht (voor juridische hulp van de Consumentenbond)