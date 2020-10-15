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Geldgids 6/2020

Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 6 - 2020.

Gepubliceerd op:15 oktober 2020

Artikel ‘De geheimen van de korting’ (p. 10-13)

Artikel ‘IDEAL is niet zo ideaal’ (p. 14-17)

Artikel ‘Struikelen over de drempel’ (p. 20-22)

Artikel ‘Snel aan de studie’ (p. 20-23)

Artikel ‘Wat komt er op je af?’ (p. 26-29)

Artikel ‘Beste bewaarplek’ (p. 30-32)

Artikel ‘Bewijs wie je bent’ (p. 34-35)

Artikel ‘Stop met verpanding’ (p. 36-39)

  • Reken bij Scildon en/of bij TAF uit hoe je premie voor de overlijdensrisicoverzekering zich verhoudt tot nieuwe tarieven.

Artikel ‘Alarm: auto weg’ (p. 41)

Artikel ‘Fonds op slot’ (p. 44-45)

Artikel ‘Klagen helpt’ (p. 46)