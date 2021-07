Tijdelijke lijfrente verdwijnt

Per 2023 komt er waarschijnlijk een verbod op de tijdelijke lijfrente. Individueel pensioen moet je vanaf dan altijd levenslang laten uitkeren. De machtige lobby van verzekeraars probeert dat via een wetswijziging voor elkaar te krijgen.

Aanpassing in 2023

In 2023 komt er een aanpassing van de wet om de invoering van een nieuw pensioenstelsel mogelijk te maken. Volgens de huidige plannen komt er in de wet een verbod op tijdelijke pensioenuitkeringen. Alle pensioenuitkeringen moeten vanaf 2023 levenslang worden, staat in de toelichting op het wetsontwerp.

Veranderingen

Er bestaat nu nog een verschil tussen pensioen via de werkgever (zogeheten pensioen in de tweede pijler) en pensioen dat je zelf opbouwt via een lijfrente (derde pijler). Het eerste pensioen bouw je op in de eerste pijler, het tweede in de derde pijler.

Pensioenen uit de derde pijler kun je tijdelijk laten uitkeren. Zo zorg je ervoor dat je in de eerste jaren na je pensionering meer te besteden hebt. Ongebruikt pensioen uit de derde pijler gaat naar de erfgenamen. Daar willen de verzekeraars nu een einde aan maken.

Monopolie op lijfrentes

In 2008 is mede op initiatief van de Consumentenbond banksparen ingevoerd. Dat maakte een einde aan het monopolie van dure verzekeraars op lijfrentes uit de derde pijler.

Nu proberen de verzekeraars via hun machtige lobby weer het monopolie te krijgen op lijfrentes. Banken kunnen namelijk geen levenslange lijfrentes uitkeren. Daar moet je een verzekeraar voor zijn.

Mening Consumentenbond

De Consumentenbond vindt de wijzigingen een aantasting van de keuzevrijheid van consumenten. Het toon opnieuw aan dat Den Haag weinig oog heeft voor de belangen van consumenten als het over pensioen gaat.

Daarom pleiten wij voor de oprichting van een onafhankelijke Pensioenautoriteit. Die moeten opkomen voor het pensioenbelang van alle burgers. Het wordt hoog tijd voor een tegenmacht die de lobby van verzekeraars en pensioenfondsen kan weerstaan.

Meer informatie