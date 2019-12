Eerste indruk|Het blijkt toch mogelijk om je te verzekeren tegen de schade bij rampen, zoals een overstroming of aardbeving. Maar voor wie het nodig heeft, is het erg duur.

Neerlandse, een nieuwe verzekeraar, biedt nu een catastrofeverzekering aan. Deze verzekering dekt schade aan je woning en huisraad bij de volgende rampen:

Overstroming

Aardbeving

Terroristische aanslag

Bommen uit de 2e Wereldoorlog

In een groot deel van Nederland gaat het eigenlijk vooral om het risico op overstroming. Vooral dit risico drukt een zware stempel op de premie. Zo is het risico op overstromen in Arcen (Limburg) veel groter dan gemiddeld. De premie voor ons voorbeeldgezin in Arcen is maar liefst €215,82 per maand.

Ons voorbeeldgezin in Echt (Limburg) woont volgens het risicoprofiel van Neerlandse niet in overstroombaar gebied. Hierdoor is de premie slechts €16,32 per maand. Overigens nog altijd een fors bedrag voor de dekking van een minimaal risico.

Aardbevingen

Het maximaal verzekerde bedrag is €75.000. Voor een overstroming zal dit vaak wel voldoende zijn. Maar bij een aardbeving valt dat te betwijfelen. Een aardbeving kan een woning grote schade toebrengen. Het risico op aardbevingen is daarentegen weer gering.



De wet 'Tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen' zorgt voor een schadevergoeding vanuit de overheid. Maar dit is niet gegarandeerd. De wet sluit tegemoetkoming in de kosten uit als de schade redelijkerwijs verzekerbaar was. Met deze verzekering zou de overheid een troef in handen hebben om niet meer uit te keren bij de rampen die op de catastrofeverzekering gedekt zijn. Ook als je geen verzekering gesloten heb.

Inschrijving

Om te voorkomen dat na één ramp de pot meteen leeg is, werkt de verzekeraar met inschrijvingen. Een maximum aantal mensen per regio kan zich inschrijven voor de verzekering. Als de eerste inschrijving vol is, wordt een tweede inschrijving geopend.

Dapper

Het is een dapper initiatief, waar tot nu toe niemand zich aan gewaagd heeft. Voor wie de verzekering echt nodig heeft, is de premie echter ontzettend hoog. Dit laat zien dat een echte oplossing voor dit probleem niet individueel, maar collectief aangepakt moet worden. Tot nu toe zijn voorstellen hiervoor altijd bij de overheid gestrand.



Voor wie niet in een risicogebied voor overstroming woont, heeft de verzekering weinig toegevoegde waarde.

Naschrift: vanwege de hierboven beschreven redenen eindigde de catastrofeverzekering in onze top-10 van onzinverzekeringen (Consumentengids 3, 2014) op de derde plaats, achter de pechhulp thuisverzekering van Centraal Beheer en de weer- en annuleerverzekering van Roompot Vakanties.

Wat is een Catastrofeverzekering?

De Catastrofeverzekering van de Neerlandse dekt schade aan je woning en huisraad bij de volgende rampen:

Rampen werden tot nu toe als onverzekerbaar gezien. Daarom worden rampen, zoals een overstroming, in iedere inboedel- en opstalverzekering uitgesloten. Wie met een overstroming te maken krijgt, is aangewezen op een noodfonds van de overheid. Maar een uitkering hieruit is lang niet zeker.

Risico

Vereniging Eigen Huis zocht naar een oplossing en vond deze in de samenwerking met Neerlandse. Met de expertise van het adviesbureau HKV Lijn in water is gezocht naar een manier om het risico op overstroming in te schatten. Dit lijkt gelukt te zijn met de catastrofeverzekering.

Premie

De hoogte van de premie is onder andere afhankelijk van de herbouwwaarde van de woning, de waarde van de inboedel en van de plaats waar je woont. De plaats is bepalend voor de hoogte van het risico op een van de genoemde rampen.



Leden van VEH krijgen 10% korting. Ook valt er korting te verdienen als je:

cv boven de begane grond gemonteerd is;

de begane grond een stenen vloer heeft;

vloedschotten of zandzakken in huis zijn;

wasmachine en droger boven de begane grond staan.

Neerlandse kan de premie aanpassen als zich een wijziging in het risico voordoet, zowel negatief als positief.

Het maximaal verzekerde bedrag is €75.000, met een eigen risico van €1000 per gebeurtenis.