MobiProtect: review

Conclusie

Alles wat deze verzekering biedt, is ook al op een andere manier en veel goedkoper beschikbaar. De maandpremie van €14,95 is best hoog. Dat is bijna €180 per jaar. Mocht je een goede inboedelverzekering met buitenshuisdekking en werelddekking hebben, dan is deze nieuwe verzekering overbodig. Bovendien dekt MobiProtect maar tot een maximum schadebedrag van €1500 per jaar en krijg je maximaal €650 voor je smartphone uitgekeerd. Dus met een dure iPhone en één laptop in je tas, ga je al snel over het maximaal te claimen bedrag heen. Voor vakantie in het buitenland, heb je meestal een reisverzekering met bagagedekking afgesloten. Al is bij de meeste reisverzekeringen de dekking voor smartphones karig. De Consumentenbond heeft in 2014 smartphoneverzekeringen onderzocht. De conclusie: je bent vaak veel geld kwijt, dubbel verzekerd en de dekking is laag.

Lees de verzekeringsvoorwaarden van MobiProtect.

Voordelen

5 jaar lang zijn jouw draagbare elektronische spullen verzekerd tegen diefstal en beschadiging. De schadevergoeding bestaat uit 3 opties: eerst reparatie, dan vervanging van het apparaat of, als dat niet mogelijk is, een vergoeding in geld.

Bij een inboedelverzekering krijg je doorgaans na een paar jaar slechts de dagwaarde uitgekeerd.

Als je je mobiele telefoon of tablet per ongeluk uit je handen laat vallen, is een kapot scherm gedekt. Als je in een boze bui met je telefoon gooit, dan wordt de schade niet vergoed.

Een verzekering voor onhandige mensen die regelmatig iets laten vallen, maar kijk goed of je niet over het maximaal uit te keren bedrag heen gaat.

Bij een reisverzekering krijg je in de meeste gevallen alleen in het eerste jaar nieuwwaarde uitgekeerd.

Nadelen

De prijs van de premie (bijna €180 per jaar) is hoog.

Verlies is uitgesloten.

Als je telefoon (bijvoorbeeld iPhone 3GS) stuk is, gaan ze hem eerst repareren. Lukt dat niet en is jouw mobiel niet meer leverbaar, dan krijg je een soortgelijk vervangend toestel (niet de allernieuwste iPhone 6, maar een iPhone 4S).

Je krijgt tijdens de reparatieduur geen vervangend apparaat. Pas in de laatste plaats krijg je een geldbedrag uitgekeerd.

Bij een goede inboedelverzekering met buitenshuisdekking worden dezelfde zaken verzekerd. Vaak ligt het maximaal uit te keren bedrag hoger en zijn bijvoorbeeld ook sieraden meeverzekerd.

Een groot aantal buitenshuisverzekeringen dekt ook verlies en de jaarpremie ligt veel lager. Kijk voor premies in onze vergelijker.

Wat is de MobiProtect verzekering?

Met deze verzekering kun je alle draagbare elektronische apparatuur zowel binnen- als buitenshuis verzekeren tegen beschadiging, diefstal en eventuele bel- en datakosten als er na diefstal misbruik gemaakt wordt van je gestolen mobiele telefoon.

Voor wie?

Deze verzekering van €14,95 per maand is er voor een gezin met kinderen, maar ook voor de gadgetliefhebber met veel elektronische apparaten zoals een mobiele telefoon, tablet, laptop, e-reader, MP3 of MP4 speler, dictafoon, mobiele fotoprinter, digitale foto- of videocamera. In 2015 worden er nieuwe gadgets toegevoegd zoals de Google Glass en smartwatch. Lees welke draagbare elektronica is verzekerd.

Dekking

MobiProtect behandelt alleen schadegevallen met een schadebedrag van minimaal €25.

Je krijgt maximaal twee keer per verzekeringsjaar een schadevergoeding.

Het maximale schadebedrag per verzekeringsjaar is €1500. Dit is inclusief de schadevergoeding voor mobiele telefoons en smartphones en frauduleus gebruik.

De kosten van het frauduleus gebruik (ongewenst mobiel bellen / dataverbruik door de dief) is maximaal €250 per verzekeringsjaar.

Voor mobiele telefoons en smartphones is het maximale schadebedrag €650 per verzekeringsjaar. Dit is inclusief de €250 voor frauduleus gebruik.

Bij claims zonder originele factuur of aankoopbewijs of onvolledig ingevulde schadeformulieren keert de verzekeraar niet uit.

Als je langer dan 2 maanden naar het buitenland gaat, moet je dat de verzekeraar laten weten.

Uitsluitingen

Verlies wordt niet gedekt.

Slijtage door dagelijks gebruik zoals krasjes en deuken is niet gedekt.

Onvoorzichtigheid waarbij je kunt verwachten dat door jouw gedrag schade ontstaat is niet gedekt. Per ongeluk je mobiele telefoon of tablet uit je hand laten vallen is wél gedekt.

Elektronische apparaten mogen niet ouder zijn dan 5 jaar op de schadedatum.

Jij moet de apparatuur nieuw gekocht hebben en dit kunnen aantonen met de originele factuur of aankoopbewijs.

Een tweedehands apparaat (of een refurbished telefoon of laptop) is niet verzekerd.

Een huur- of leasetoestel (waar je geen eigenaar van bent) is niet gedekt. Een mobiele telefoon die je na een twee-jarig abonnement mag houden, is wél gedekt.

Is je telefoon gestolen, dan moet je binnen 24 uur je nummer laten blokkeren. Anders krijg je niet maximaal €250 aan schadevergoeding voor de bel/datakosten die de dief kan maken met jouw gestolen telefoon.

Jouw draagbare elektronica is verzekerd tegen diefstal met geweld, zakkenrollen of door inbraak, maar dan moet je wel binnen twee werkdagen aangifte doen bij de politie.

Fraude als je niet de waarheid vertelt bij een schademelding.

Schade door reparatie.

Defecten of mankementen van binnenuit, dus van het apparaat zelf. Bijvoorbeeld schade aan software of het besturingssysteem.



Bijzondere situaties

Je bent in deze gevallen wél verzekerd:

Je maakt op vakantie een foto van een prachtig uitzicht in de bergen. Plots rent er een wild paard op je af en van schrik laat je je camera kapot vallen. De schade is verzekerd.

Je mobieltje ligt op tafel en je zit te praten met een groepje vrienden. Een dief grist de telefoon van tafel en vlucht weg. De diefstal van je telefoon is verzekerd, want je hield toezicht op je toestel en was niet onvoorzichtig bezig.

Je bent in deze situaties niet verzekerd:

Je maakt op vakantie een foto vanaf een steile klif. Je verliest je evenwicht en je camera valt in het ravijn. Het verlies van je camera is niet verzekerd. Zo dicht op een steile rotswand staan, brengt gevaar met zich mee.

Je zit in een café koffie te drinken met je telefoon op tafel. Je gaat even naar het toilet en laat je smartphone onbeheerd op tafel liggen. Als je terugkomt, is je toestel weg. Je bent niet verzekerd, omdat je je telefoon onbeheerd hebt achtergelaten.

Verzekerd gebied

De dekking is thuis en wereldwijd buitenshuis.

Premie

Je betaalt €14,95 per maand ongeacht het aantal mobiele elektronische producten. Je hoeft niet ieder nieuw apparaat apart te registreren. Als je schade wilt claimen moet je de aankoop en de hoogte van het bedrag kunnen aantonen met een originele factuur. Je hebt geen eigen risico, maar schadegevallen worden pas vanaf €25 behandeld.



