Eigen risico bij een inboedelverzekering

Een hoog of laag eigen risico?

Bij de meeste inboedelverzekeringen kun je kiezen tussen meerdere eigen risico’s. Daarbij geldt: hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie. Wil je zekerheid dat elke (gedekte) schade volledig wordt vergoed of heb je niet de financiële middelen om een deel zelf op te vangen? Kies dan voor geen of een zo laag mogelijk eigen risico. Ben je vooral geïnteresseerd in een lage premie? Dan kan een hoger eigen risico interessant zijn.

Hoger of extra eigen risico

De meeste inboedelverzekeraars kennen een hoger eigen risico bij stormschade. Bij ABN Amro is dat €220, maar alleen als er sprake is van een huurders- of eigenaarsbelang. Het eigen risico van €220 bij ABN Amro geldt sinds 19 mei 2019 tevens voor schade door neerslag en uitstromend water.

ING en Klaverblad hanteren in een ‘grote-stedengebied’ een afwijkend eigen risico van €225. Aegon verhoogt het gekozen eigen risico bij de tweede schademelding binnen 1 jaar; met een Basis-polis komt er €150 bij, met een duurdere Allrisk-polis €250. Dit is wel af te kopen. In geval van specifieke allriskschades (zoals vallen en stoten) aan mobiele elektronica hanteren steeds meer verzekeraars een hoger of extra eigen risico.

Lager eigen risico bij schadesturing

Bij de volgende inboedelverzekeraars wordt het eigen risico verlaagd of geschrapt als je gebruikmaakt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller (schadesturing):

ANWB,

Aon Direct

InShared

Nationale-Nederlanden

Ohra

Unigarant

United Insurance

ZLM

Meld schadegevallen ook daarom zo mogelijk altijd eerst bij de verzekeraar, voor je zelf een reparateur inschakelt!

