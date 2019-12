Eerste indruk|Interpolis heeft per 26 mei jl. zijn pakket woonverzekeringen flink op de schop genomen. Verdwenen is de kostbaarhedenverzekeringen, vernieuwd zijn de inboedel-, de opstal-, de aansprakelijkheids- en de BuitenDeDeur-verzekering. Het doel: minder overlap, minder vragen aan de klant en veel méér online verkoop. Die bleef tot dusver namelijk ver achter bij de eigen verwachtingen.

Interpolis' Alles in één Polis: review

Onder de paraplu van de ‘Alles in één Polis’ laat Interpolis de keuze wat wel en niet te verzekeren steeds meer over aan de klant. Op zich een goeie zaak, want minder overlap betekent minder kans dat je premie betaalt voor iets dat je niet nodig hebt. De andere kant van de medaille is logischerwijs dat je – om dezelfde dekking te houden als voorheen – in sommige situaties nu meerdere verzekeringen nodig hebt. Wij zetten de voornaamste plus- en minpunten per polis op een rij:

Inboedelverzekering

Pluspunten

Standaard garantie tegen onderverzekering

Diefstal sieraden standaard verzekerd tot €15.000 (was €6000)

Contactlenzen verzekerd in de woning

Inventaris (in geval van bedrijf aan huis) tot €25.000 verzekerd (was €10.000)

Premies gemiddeld lager, door schrappen buitenshuisdekking

Minpunten

Diefstal uit de auto niet meer verzekerd (zit nu in de BuitenDeDeurverzekering)

Is je woning langer dan 90 dagen onbewoond? Dan is schade door diefstal van ‘diefstalgevoelige’ inboedel, vorst of vandalisme niet meer verzekerd

Geen premiekorting meer met Politiekeurmerk Veilig Wonen of BORG-certificaat

Woonhuisverzekering

Pluspunten

Standaard garantie tegen onderverzekering

Bergplaats, schuur, stal, volière of garage standaard meeverzekerd, ook als je een garage hebt op een ander adres

Stacaravan is mee te verzekeren, ook als die minder dan €23.000 waard is

Minpunten

Appartement alleen nog te verzekeren via de Vereniging van Eigenaren

Diefstalschade bij bedrijf aan huis beperkt verzekerd

Is je woning langer dan 90 dagen onbewoond? Dan is schade door vorst, vandalisme en aan glas niet meer verzekerd

Geen premiekorting meer met Politiekeurmerk Veilig Wonen of BORG-certificaat

Aansprakelijkheidsverzekering

Pluspunten

Schade tijdens vriendendienst, sport en spel, logeren of oppassen tot €25.000 vergoed (was €12.500)

Kinderen ook verzekerd tijdens werk als ze stage lopen

Ook partner of kind in verpleeg- of verzorgingstehuis is verzekerd

Minpunten

Geen keuze meer qua verzekerd bedrag (standaard €2,5 miljoen)

Geen keuze meer qua eigen risico (standaard géén)

BuitenDeDeur-verzekering

Pluspunten

Wereldwijd dekking (was alleen Nederland)

Verzekerd bedrag per gebeurtenis van €2500 naar €3000 (verder te verhogen tot maximaal €1 miljoen)

Verlies persoonlijke bezittingen ook gedekt

Minpunten

Persoonlijke bezittingen níet verzekerd tijdens regelmatig internationaal woon-werkverkeer

Fietsen alleen gedekt op reis

Conclusie

Interpolis heeft flink geschoven met zijn polisvoorwaarden, die er per saldo zeker op vooruit zijn gegaan. Zeer positief is de standaard garantie tegen onderverzekering van inboedel en opstal. Dat veel overlap eruit is gesneden, juichen wij eveneens toe. Het kan echter ook betekenen dat een nieuwe Interpolis-verzekering juist minder goed aansluit bij jouw wensen óf bij schadeverzekeringen die je elders hebt ondergebracht. Prima bijvoorbeeld dat Interpolis de bagagedekking overhevelt van de reis- naar de BuitenDeDeur-verzekering, maar minder fijn als je die verzekering niet hebt en vervolgens je bagage wordt gestolen. En vond je een buitenshuisdekking op je inboedelverzekering bijvoorbeeld altijd onzin, profiteer je waarschijnlijk van een lagere premie. Vind je dit juist essentieel, móet je er nu wel een BuitenDeDeur-verzekering bij afsluiten.

Of de veranderingen voor jou persoonlijk ook verbéteringen zijn, hangt dus sterk af van je situatie en verzekeringswensen. Het vervelende is dat Interpolis niet wenst te worden opgenomen in vergelijkers, waaronder die van ons. Wil je dus weten hoe alle veranderingen exact voor jou uitpakken, dien je de betreffende polisvoorwaarden op Interpolis.nl erop na te slaan. Voor de voorwaarden en premies van vrijwel alle andere aanbieders kun je gelukkig wel bij ons terecht.

Wat is de Alles in één Polis van Interpolis?

Onder de Alles in één Polis vielen tot dusver liefst 5 woonverzekeringen: Woonhuis, Inboedel, Aansprakelijkheid voor Particulieren (AVP), BuitenDeDeur en Kostbaarheden.

Veel overlap

Dit leidde links en recht tot flink wat overlap: de inboedelverzekering voor spullen in huis en in sommige situaties en voor sommige risico’s ook buitenshuis, de kostbaarhedenverzekering voor spullen zowel in als buitenshuis (wereldwijd), de BuitenDeDeur-verzekering voor spullen buitenshuis in Nederland en ten slotte had je nog de doorlopende reisverzekering die spullen dekt tijdens een geboekte reis in Nederland en in het buitenland. Dubbele dekking betekent in principe: te veel premie betalen.

Sieraden en horloges

Interpolis heeft nu besloten de kostbaarhedenverzekering te schrappen en te integreren in de inboedel- en de BuitenDeDeur-verzekering. Klanten kunnen daardoor zelf bepalen of hij zijn kostbaarheden altijd en overal wil verzekeren, of uitsluitend in huis. In het eerste geval is er ook dekking tijdens reizen. De nieuwe doorlopende reisverzekering, die Interpolis binnen afzienbare tijd denkt te lanceren, zal dan ook geen bagagedekking meer kennen.

Diefstalgevoelige zaken

Kies je voor alleen een inboedelverzekering, dan zijn je lijfsieraden en horloges tegen diefstal verzekerd tot €15.000 (was €6000). Maar bewaar je ze in een kluis, dan zijn ze onbeperkt verzekerd. Andere ‘diefstalgevoelige’ zaken – denk onder meer aan tv’s, stereo’s, computers, smartphones, dvd’s, camera’s en kunst – zijn tot €35.000 verzekerd zijn tegen diefstal. Wil je een hoger bedrag verzekeren, dan stelt Interpolis eisen aan de beveiliging van je woning.

Weg met complexe vragen

Daarnaast wil Interpolis klanten online zo min mogelijk lastigvallen met ellenlange lijsten met complexe vragen, zoals tot dusver het geval was op de website van moederconcern Rabobank. Dit bleek potentiële verzekerden behoorlijk af te schrikken. En de vragen díe gesteld worden, moet je zo uit het blote hoofd kunnen beantwoorden. Om dit te bereiken, koopt Interpolis zoveel mogelijk gegevens op bij derde partijen, aan de hand van de postcode en het huisnummer van de klant.

Garantie tegen onderverzekering

Op basis van deze gegevens geeft Interpolis standaard garantie tegen onderverzekering op de inboedel- en opstalverzekering. Daarvoor hoe je dus geen inboedel- of herbouwwaardemeter meer in te vullen. Er is geen sprake meer van verzekerde bedragen. Met uitzondering natuurlijk van de eventuele maximumbedragen bij sieraden en andere diefstalgevoelige spullen.

Premie

Onder meer door het gebruik van nieuwe premiefactoren wijken de nieuwe premies af van de oude. Voor wie snel én online afsluit, valt er hoe dan ook een aardig voordeeltje te halen. Tot en met 30 juni 2014 geldt namelijk een korting van 10% op de bruto eerstejaarspremie van de inboedel-, woonhuis- en/of aansprakelijkheidsverzekering.

