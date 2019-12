Eerste indruk|Je huis verhuren aan toeristen? Meestal ben je dan niet verzekerd tegen schade. Nationale-Nederlanden introduceerde eind 2014 een nieuw pakket inboedelverzekeringen met een prima dekking; voortaan wordt ook incidentele particuliere vakantieverhuur of woningruil gedekt. Een uitkomst voor woningverhuurders.

Nationale-Nederlanden inboedelverzekering: review

Conclusie

Deze incidentele verhuurdekking is een uitkomst voor mensen die tijdens hun vakantie hun huis willen verhuren aan toeristen. Al wordt diefstal zonder braaksporen nog steeds niet vergoed. Je hebt op dit gebied weinig keus. Nationale-Nederlanden is één van de weinige verzekeraars met zo'n verhuurclausule.

Alleen ASR heeft een inboedelverzekering met een keuzemodule verhuur. Ook ASR gaat de voorwaarden beter toespitsen op woningruil/verhuur. Aegon denkt na over een 'Airbnb-achtige' dekking (airbnb is een woningverhuur-site).

De prijs van de nieuwe inboedelverzekering van Nationale-Nederlanden is niet goedkoop, maar je krijgt wél 10 jaar nieuwwaarde uitgekeerd.

Voordelen

Deze inboedelverzekering heeft een prima dekking. Je bent tot €100.000 per schadegeval gedekt.

Standaard krijg je bij een inboedelverzekering bij schade de nieuwwaarde uitgekeerd. Is de dagwaarde van het goed vóór de schade echter minder dan 40% van de nieuwwaarde dan krijg je slechts de dagwaarde uitgekeerd. Bij bijvoorbeeld elektronische apparatuur is dat al snel het geval. Nationale-Nederlanden is veel ruimhartiger. Je krijgt 10 jaar nieuwwaarde vergoed. Alleen ING hanteert ook zo'n ruime regeling.

Incidentele particuliere verhuur is ook gedekt.

Nadelen

Deze verhuurdekking geldt alleen voor nieuwe klanten. Heb je al een inboedelverzekering lopen bij Nationale-Nederlanden, dan moet je hem oversluiten.

Tijdens verhuur krijg je geen vergoeding bij diefstal tenzij er braaksporen zijn.

Schade aan je inboedel door vandalisme wordt ook niet vergoed.

Je mag de woning niet meer dan 2 maanden per jaar verhuren.

De verhuur moet incidenteel en niet zakelijk zijn.

Met deze dekking ben je niet verzekerd voor schade die ontstaat door normaal huishoudelijk gebruik zoals vlekken, barsten, krassen of deuken in je meubels.

Lees ook:

Wat zijn sharingpolissen

Vergelijk inboedelverzekeringen en zie welke inboedelverzekering het beste bij jou past.

Wat is de inboedelverzekering van Nationale-Nederlanden?

Een groeiende groep consumenten verhuurt tijdens de vakantie zijn huis aan toeristen. Die extra inkomsten zijn mooi meegenomen, maar bij schade blijft de verhuurder vaak met de rekening zitten. Wie vergoedt de kapotte tv of krassen op het parket als de huurders zijn vertrokken? Dit soort schades wordt meestal niet gedekt door de standaard inboedelverzekering (verhuur is namelijk uitgesloten).

Nationale-Nederlanden springt in dit gat. Deze inboedelverzekering met incidentele verhuurdekking geldt zowel voor de Basis als de All-in dekking. Bij schades tijdens verhuur geldt een eigen risico van €250.

Wanneer ben je niet verzekerd?

Bij schade door een aardbeving of overstroming.

Voor normaal huishoudelijk gebruik, zoals krassen, barsten en vlekken.

Als schade geleidelijk ontstaat (bijvoorbeeld door slijtage, veroudering of roest).

Door (poging tot) diefstal, inbraak en vandalisme als het woonhuis is gekraakt of langer dan 2 maanden leegstaat.

Je mag je huis maximaal 2 maanden per jaar verhuren.

Als je de rest van het jaar niet zelf in het huis woont.

Inboedelverzekering Basis / All-in

Nationale-Nederlanden heeft 2 varianten van hun inboedelverzekering:

Bij de Basisvariant (download pdf) met een extra uitgebreide dekking, is je inboedel verzekerd tegen de meest voorkomende schades: brand, storm, water en diefstal.

(download pdf) met een extra uitgebreide dekking, is je inboedel verzekerd tegen de meest voorkomende schades: brand, storm, water en diefstal. WIl je een nog betere dekking, kies dan voor de All-in Inboedelverzekering (download pdf). Dan worden ook schades die plotseling en onverwacht ontstaan vergoed. Je laat bijvoorbeeld je televisie uit je handen vallen tijdens het ophangen, of een pot verf over het tapijt. Bij de All-In dekking krijg je ook deze per ongeluk veroorzaakte schades vergoed. Mocht je in een boze bui met een voorwerp gooien, dan wordt deze 'opzettelijke schade' natuurlijk niet vergoed door de verzekeraar.

Premie

We kunnen geen richtprijs geven, want de hoogte van de premie is afhankelijk van:

je leeftijd;

gezinssamenstelling;

postcode;

of je eigenaar of huurder van de woning bent;

oppervlakte van de woning;

en het eigen risico dat je kiest.

De All-In variant is iets duurder dan de Basis-dekking. De verbeterde verzekeringsvoorwaarden (pdf) zorgen niet voor een hogere premie. De inboedelverzekeringen van Nationale-Nederlanden behoren niet tot de goedkoopste, maar komen wel als één van de beste verzekeringen uit onze jaarlijkse inboedelverzekeringentest.

Is de nieuwe inboedelverzekering van Nationale-Nederlanden een aanrader of niet? Lees de review.

Lees ook