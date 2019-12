Peer (peer-to-peer verzekering van FBTO)

Update mei 2018

Bijna 2 jaar na de lancering ziet de website van Peer er nog altijd exact hetzelfde uit. Initiatiefnemer FBTO laat weten: 'Afgelopen jaar hebben we het basisconcept van Peer herzien. Conclusie is dat we geloven in het neerzetten van p2p verzekeren als een dienst voor klanten van FBTO. Het past namelijk goed bij onze klanten en ons merk (jij kiest!). Soms zijn bepaalde producten door een traditionele verzekeraar moeilijk te verzekeren. Met ons platform kunnen onze klanten zich dan groeperen in kleine communities om samen een schade af te handelen. We gaan daar in de komende periode verder aan werken.'

Update december 2016

Peer experimenteert momenteel nog steeds met het basisconcept om peer-to-peer te verzekeren. De huidige deelnemers aan Peer zijn 30 bestaande klanten van FBTO, namelijk paardenliefhebbers met een verzekering voor hun paardentrailer. De optimale peer-to-peerverzekering moet nog worden ontwikkeld.

Conclusie

Peer is een idee dat past in deze tijd, waarin mensen steeds meer zelf willen beslissen. Maar hoe sympathiek het ook mag klinken - zelf kiezen wat je verzekert, met wie, en voor hoeveel -bepaalde beslissingen kun je beter niet aan vrienden of bekenden overlaten.

Jouw community

Verzekeraar FBTO, die zich met Onderling.nl 5 jaar terug al van zijn meest innovatieve kant toonde, ziet het zo voor zich: ‘Je bent fotograaf en aan het werk op een bruiloft. Maar dan wordt je tas met lenzen gestolen. Een ramp! Want morgen heb je een belangrijke opdracht. Hoe mooi zou het zijn, als je dan jouw community met mede-fotografen om hulp kunt vragen? Om de schade te vergoeden. Maar ook om spullen te lenen. Zodat je gewoon je werk kunt blijven doen.’ Wat de Achmea-dochter betreft zou Peer op termijn zelfs in de plaats kunnen komen van de vertrouwde inboedelverzekering, waarmee het nieuwe initiatief nu natuurlijk erg dubbelt.

Bij Peer verzekeren mensen hun spullen met hun 'peers' (letterlijk: gelijken, evenknieën), zoals dj’s, paardenbezitters, skydivers óf fotografen. Ze kiezen zelf wat ze verzekeren, met wie, en voor hoeveel, tot maximaal €25.000. Omdat iedereen in de groep dezelfde belangen heeft, zal de kans op fraude klein zijn en de kosten waarschijnlijk lager, verwacht FBTO. De huidige testfase zal onder meer moeten uitmaken hoeveel mensen minimaal nodig zijn om een community te beginnen.

Stemmen over uitkering

Bij schade geef je aan de community (in bovenstaand voorbeeld je collega-fotografen) door wat er kapot is, hoe het is gebeurd en hoeveel de schade bedraagt. De community-leden kunnen reageren, vragen stellen of tips geven voor een goedkopere oplossing. Uiteindelijk stemmen ze over het al dan niet vergoeden van jouw schade. Is meer dan 50% voor? Dan krijg je je geld. Zo niet, heb je pech. En dáár wringt hem de schoen.

Op zich past Peer prima in deze tijd: consumenten willen steeds meer zelf beslissen en de technologie maakt het mogelijk om mensen snel en efficiënt met elkaar in verbinding te brengen. Dat heeft ook op het gebied van financiële diensten al tot mooie dingen geleid als 'peer-to-peer lending' (particulieren lenen elkaar geld) en andere vormen van crowdfunding. Zoals dat bij peer-to-peerlending buiten de banken om gaat, worden bij Peer de traditionele verzekeraars buitenspel gezet (hoewel FBTO als ‘faciliterende’ partij wel betrokken blijft).

Objectief

Als ik schade heb, wil ik juist dat die door professionals bekeken en beoordeeld wordt en niet door mensen die hier geen verstand van hebben, peers of geen peers. Niets menselijks is ons immers vreemd. Wat als een - in mijn ogen terechte - claim wordt afgewezen? En dan nog één? Hoe objectief ben ik dan nog bij de stemming over andermans claim?

Andersom ligt het risico op de loer dat vrienden elkaars claim te snel honoreren, waardoor het premiepotje al snel leeg is. Bovendien is het maar zeer de vraag of vriendschap en financiële belangen wel zo’n gelukkige combinatie is. En wat doe je als een community-lid Peer beschouwt als appeltje voor de dorst en maar blíjft claimen?

