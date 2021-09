Compensatie van de Ziggo storing

Update: Ziggo heeft een speciale pagina voor compensatie op zijn website staan. Klanten met een Mediabox NL kunnen een formulier invullen. Het invullen van het speciale formulier kan tot 15 september, meldt Ziggo. Daarna kun je 'gewoon' met de klantenservice contact opnemen.

Wat was er aan de hand?

Een flink aantal Ziggo-klanten heeft begin september last gehad van een storing op het gebied van tv en vast bellen. Live tv-kijken, op het moment dat iets uitgezonden wordt, werkte wel. Maar het terugkijken van programma's en films en series bestellen, haperden. De app waarmee op tablet en smartphone live tv te volgen zijn, functioneerde wel. Inclusief de 'on-demand' diensten.

En na een eigen reset van de mediabox kreeg een gedeelte van de Ziggo-klanten te maken met problemen met vast bellen.

Volgens Ziggo zijn de storingen inmiddels opgelost.

Voorwaarden compensatie

In sommige gevallen kom je in aanmerking voor compensatie. Helaas geldt het dus niet voor iedereen. Zo gelden de regels van geld terug bij een netwerkstoring als een storing minstens 12 uur duurt en de gehele dienst niet werkt(e).

Aangezien live tv-kijken wel mogelijk was en de on-demand diensten via de Ziggo-app wel werken, zal Ziggo een compensatie voor tv-kijken hoogstwaarschijnlijk afwijzen. Ziggo heeft ondertussen wel een speciale pagina voor compensatie op zijn website staan. Klanten met een Mediabox NL kunnen tot 15 september een formulier invullen. Daarna kun je 'gewoon' met de klantenservice contact opnemen.

De mensen die last hebben gehad van de telefoniestoring (en eventueel internetstoring) kunnen een compensatie verwachten.

Het kan zijn dat je door een storing ook extra (mobiele) belkosten hebt gemaakt. Of je recht hebt op een vergoeding hangt af van de situatie: staat hoeveel je hebt gebeld in verhouding tot je abonnement? Ook is het afhankelijk van je provider. Je kunt dit soort kosten dus niet zomaar terugvragen.

Tip: voor compensatie kun je het beste zelf het initiatief nemen: neem contact op met de klantenservice van Ziggo.

Klachten bij terugkrijgen compensatie?

Lukt het je niet om geld terug te krijgen waar je volgens de compensatieregels recht op hebt? Laat het ons dan weten via ons klachtenkompas. Ziggo doet niet actief mee op ons klachtenplatform, maar wij zullen deze klachten extra onder de aandacht brengen bij Ziggo en vragen om een oplossing.

Lees meer: