Conclusie: Prima ‘wifi boosters’, let op met de filteropties

Tele2 slimme wifi is in de basis een setje van drie kleine wifi-zenders van het Amerikaanse merk Plume. De zenders, of ‘pods’, kun je in stopcontacten steken, verdeeld over je woning. Ze communiceren hierna onderling via wifi. Samen vormen zij een wifi-netwerk dat ook de uithoeken van het huis van bruikbaar wifi voorziet. Via de Plume-app kun je instellen dat het internet van elk aangesloten apparaat gefilterd wordt van virussen, phishingsites, advertenties en porno. Helaas blijkt dit pornofilter te grofmazig: ook educatieve sites als soaaids.nl en seksuelevorming.nl worden geblokkeerd. Tele2 noemt de adapters slim omdat ze ‘adaptive wifi’ bieden. Ze zouden leren van het wifi-gebruik en zo na een tijdje een betere dekking en snelheid geven. Wij hebben de set te kort in gebruik gehad om dit vast te kunnen stellen. Gezien de prestaties en het installatiegemak lijkt een huurprijs van €5 (maandelijks opzegbaar) ons een goede deal. Fijn detail: ze hebben geen knipperende lampjes.

Bestellen

Je bestelt de Tele2 slimme wifi-adapters door te bellen met de klantenservice van Tele2: 0800-1602. Je betaalt via een toeslag van €5 op het Tele2-abonnement (tot je de adapters weer terugstuurt). Tele2 rekent eenmalig €5 verzendkosten. Alleen internetabonnees (vast internet) van Tele2 kunnen de wifi-adapters bestellen. Voor niet-klanten van Tele2 is de set dus niet verkrijgbaar.

Installeren

Heb je de bestelde doos in huis? De installatie van de drie 'pods' gaat eenvoudig via de volgende stappen:

Verdeel de pods over je huis (bijvoorbeeld elke verdieping één), maar zorg dat ze onderling niet meer dan zeven meter afstand hebben. Heb je een groot huis en is de wifi-dekking niet voldoende, dan kun je nog eens drie pods bijbestellen voor €5 per maand extra. Plaats de pods niet in vochtige ruimtes zoals een badkamer. Zet een van de drie pods nabij de modem en steek hem in het stopcontact. Een van de pods moet je namelijk met de meegeleverde kabel aan de modem verbinden. De handleiding tipt om nu de wifi van de modem uit te schakelen, maar legt helaas niet uit hoe dat moet. In een video laat Tele2 wel zien hoe je bij de wifi-instellingen van je modem komt. Advies: schakel de wifi van de modem niet meteen uit. Kijk eerst of het wel nodig is. De wifi uit ons modem stoorde de wifi van de drie pods in het geheel niet. Hierna installeer je de app Plume voor iOS of Android op je telefoon of tablet. In deze app maak je een gratis gebruikersaccount aan en start je de installatie van de pods. Vergeet niet in je mail te kijken na de registratie, want je ontvangt een bevestigingsmail met activatielink. Doorloop hierna de installatiestappen waarbij je elke pod activeert. Aan iedere pod (behalve aan die nabij de modem) kun je eventueel een apparaat met een kabel verbinden, bijvoorbeeld een tv in een slaapkamer.

Snelheid meten

Wij hebben de wifi-set alleen even gebruikt in een woning met drie verdiepingen en hier enkele snelheidsmetingen gedaan. Hij is dus niet onderworpen aan ons complete testprogramma voor routers en andere wifi-oplossingen. Bij onze thuistest maakt Tele2 slimme wifi een goede indruk. Van de 40 Mbit/s-internetverbinding blijft via de wifi van de pods bijna de volle bandbreedte over op de begane grond en de eerste verdieping. Op de tweede verdieping (de derde pod in de keten) rest nog 25 Mbit/s. Dat is nog steeds een bruikbare snelheid.

De zenders ondersteunen gelijktijdig 2,4 GHz en 5 GHz met 802.11ac, zodat je apparaten met de nieuwste wifi-technieken worden ondersteund.

Filters instellen

De handleiding legt uit hoe je met de Plume-app op je telefoon of tablet de verbinding kunt beheren, per pod, per aangesloten apparaat en per account (als je er meerdere hebt aangemaakt). Interessant zijn de uiteenlopende filters die je per stuk kunt aan- en uitzetten. De filters voor advertenties (middels een adblocker), virussen en phishing lijken inderdaad te functioneren, al kunnen we niet bepalen hoe goed, want hiervoor is een uitgebreid testprogramma nodig.

Via de Plume-app kun je ook een kinderslot instellen, die het internetgebruik tot een bepaalde duur beperkt, en een gastgebruiker tijdelijke inlogmogelijkheid geeft.

Helaas blijken het pornofilter, het kinderfilter en het puberfilter te grofmazig: ook educatieve sites als soaaids.nl en seksuelevorming.nl worden botweg geblokkeerd. In de app kun je de geblokkeerde sites wel handmatig toestaan en specifieke sites vooraf al markeren als door jou goedgekeurde sites. Zoek daarvoor in de app bij de filteropties naar de optie 'Approve a new site'. Deze functionaliteit is al met al niet heel gebruiksvriendelijk.

Alles in het Engels

Installatie en beheer van de pods regel je wel eenvoudig via de app. Tenminste: voor wie het Engels machtig is, want dit is de enige beschikbare taal in de app.

