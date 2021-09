Ziggo GO app voor tv

Eerste indruk|Gewone tv-zenders zoals NPO of RTL kijken via een app op je tv? Vanaf nu is dat mogelijk bij Ziggo met de Ziggo GO app voor Android TV of Apple TV. Dat kan handig zijn, want het scheelt weer kabels en een extra kastje in huis. Wij probeerde de apps uit.

Conclusie: Handige aanvulling op abonnement

De Ziggo GO TV app geeft je een handige, nieuwe manier om televisie te kijken. Vooral voor een tweede televisie in huis. Je hoeft geen kabel meer te leggen naar je tv, maar streamt simpelweg via wifi. De app kan ook kosten besparen. Aan een extra mediabox of CI+ module voor een tweede tv zitten namelijk maandelijkse kosten vast. Deze kosten heb je niet met de Ziggo GO app.

De app werkt gemakkelijk en vrij snel. De beeldkwaliteit is voldoende, maar iets minder ten opzichte van het kijken via een mediabox. Maar zeker op een wat kleinere tv, zal de kwaliteit voor veel mensen prima volstaan.

Wat is de Ziggo GO TV app

De Ziggo GO TV app is beschikbaar op smart-tv's en mediaspelers met minimaal Android TV 5.0 en op specifieke losse mediaspelers zoals de Apple TV en de Amazon Fire Stick. Je kijkt er televisie mee via wifi in plaats van via de kabel. In de app op je tv kies je welke zender je live wilt kijken of welk programma je wil terugkijken. Om de app te gebruiken heb je wel altijd een internetabonnement van Ziggo nodig.

Op smart-tv’s met Android TV van bijvoorbeeld Sony en Philips kun je de app direct installeren. Je gebruikt dan ook gewoon de afstandsbediening van de televisie om te zappen.

Daarnaast is de app ook te gebruiken met een losse mediaspeler. Zo’n mediaspelerkastje verbind je met de tv via HDMI. Je gebruikt dan een tweede afstandsbediening om de mediaspeler te bedienen. De app werkt op Android TV mediaspelers, zoals de Xiaomi Mi Box S of de Nvidia Shield. Daarnaast is de app ook te downloaden voor de Apple TV mediaspeler en de Amazon Fire TV stick (te koop via Amazon).

Wij hebben de Ziggo GO app uitgeprobeerd op de Xiaomi Mi Box S en de Apple TV 4.

Prettig in gebruik

De app van Ziggo is overzichtelijk, snel en werkt prettig. Ook ‘zappen’ tussen zenders gaat soepel. Zappen gaat sneller bij de Next Mediabox van Ziggo, maar de zaptijd in de Ziggo GO app is niet storend. Via de digitale tv-gids in de app kun je ook programma’s terugkijken van de afgelopen week. En met een ‘complete’ of ‘max’ televisieabonnement bij Ziggo kijk je ook series en films in de app.

Een verschil van deze app ten opzichte van 'normaal' televisiekijken is dat je de app altijd eerst moet opstarten. Je moet daardoor vaak een paar keer klikken in de menu’s van de mediaspeler of smart-tv om de Ziggo app te starten.

Mogelijkheden voor tweede tv

Vooral voor een tweede televisie biedt de app uitkomst. Staat de tv in de slaapkamer of op zolder, dan hoef je geen aparte coax-kabels daarnaartoe te leggen. Zolang je maar voldoende wifi-bereik op deze plekken hebt.

Daarnaast kan het schelen in de abonnementskosten. Voor een mediabox of CI-module bij de tweede tv moet je namelijk extra betalen.

Extra CI+ module Extra Mediabox Ziggo GO TV app Kabel naar de tv Ja Ja Nee Kosten €2 per maand vanaf €4 per maand Gratis bij abonnement Beeldkwaliteit live tv Full HD (1080i) Full HD (1080i) HD Ready (720p)

Ook buitenshuis?

De app voor smart-tv en mediaspeler is niet te gebruiken zonder Ziggo-abonnement. Dus je kunt de app bijvoorbeeld niet gebruiken in een vakantiehuis of andere woning zonder Ziggo.

Maar er is wel een versie van de Ziggo GO tv app voor op de smartphone, tablet of laptop beschikbaar. De app voor smartphone of tablet biedt ook ondersteuning voor de Chromecast. Zo is toch mogelijk om het beeld op je tv buitenshuis te streamen.

