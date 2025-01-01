Welke inbouwkoelkast koelt je eten het snelst, houdt het goed op temperatuur en is energiezuinig? Wij hebben zo'n 30 inbouwkoelkasten zonder vriezer getest.
Laat onze test je helpen om een goede koelkast te kiezen.
Onze onderzoekers testen elke koelkast uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke inbouwkoelkasten goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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We testen inbouwkoelkasten zonder vriezer. Hierbij kijken we naar de koelprestaties, het gebruiksgemak en we meten natuurlijk het energieverbruik. Zo helpen wij je een goede keuze te maken. Lees meer over hoe wij koelkasten testen.
Hoe sneller een koelkast de etenswaren afkoelt, hoe beter. We meten in het koelgedeelte hoe nauwkeurig de koelkast de ingestelde temperaturen haalt. En hoe snel dat gaat. Ook checken we of de koelkast de temperatuur goed stabiel houdt in een warme omgeving. Dat lukt niet elke koelkast.
Als je een open keuken hebt, kan het vervelend zijn als de koelkast veel geluid maakt. Sommige koelkasten maken constant geluid, andere slaan soms aan. En het soort geluid kan erg verschillen. Daarom testen we hoe stil elke koelkast is. En we beoordelen ook hoe vervelend het geluid is.
Met een energiezuinige koelkast kun je flink besparen op je energiekosten. We meten van elke koelkast het energieverbruik. Dat zetten we af tegen het bruikbare volume van de koelkast. Zo kun je grote en kleine koelkasten goed met elkaar vergelijken op dit punt. Er zijn koelkasten met een 8 of hoger. Maar er zijn ook flinke onvoldoendes.
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Directeur Consumentenbond
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