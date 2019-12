Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Beko RCNA320K30PT is een vrijstaande A++ koelkast met viersterrenvriesdeel onder. Deze Beko beschikt over NeoFrost Dual Cooling-technologie: het vriesdeel is gescheiden van het koeldeel, daardoor kan de vochtigheidsgraad in het vriesdeel laag blijven waardoor je niet meer hoeft te ontdooien. In het koeldeel 4 plateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar, plus een flessenrek om flessen liggend op te bergen. In de deur 3 deurrekken over de gehele breedte. 1 groentelade over de gehele breedte van de koelkast. In het vriesdeel 3 laden.