Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Beko RCNA365E40X rijstaande A+++ koelkast met Nofrost viersterrenvriesdeel. De NeoFrost Dual Cooling technologie maakt dat het koelsysteem van het vriesdeel gescheiden is van het koeldeel. In het koeldeel heeft deze koelkast 4 in hoogte verstelbare plateaus en 1 groentelade over de breedte. In het vriesdeel 3 lades.