Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch KGN36IJ3A Vario Style is een vrijstaande koelvriescombinatie met No Frost en met verwisselbare deurfronten. De fronten zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar. De Bosch KGN36IJ3A heeft een superkoel en een supervriesfunctie. Deze koelkast heeft een VitaFresh groentelade met luchtvochtigheidsregeling.