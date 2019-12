Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Etna KVV594ZWA is een zwarte A++ koelkast met vriesdeel onder uit de retro lijn van Etna. De KVV594ZWA heeft een superkoel- en snelvriesfunctie. De KVV594BEI en KVV594GRO van Etna is dezelfde koelkast, maar dan in een andere kleur.