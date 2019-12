Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De LG GBB59PZFFB is een vrijstaande A+++ koelvriescombinatie met viersterrenvriesdeel onder. Met de FRESH Balancer in de groentelade is de luchtvochtigheid te regelen. De FRESH Converter lade is een vershoudlade speciaal voor het koeler bewaren van bederfelijke items zoals vis en vlees. In het koeldeel heeft de GBB59PZFFB 3 plateaus waarvan 2 verstelbaar in hoogte en 1 inklapbaar. In het vriesdeel 3 lades. De LG GBB59SWGFB is gelijk, maar dan uitgevoerd in het wit.