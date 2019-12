Siemens KG36NHI32

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens KGN36HI32 is een vrijstaande A++ koelkast met viersterrenvriesdeel onder. De KG36NHI32 beschikt over een No Frost vriezer en is voorzien van een camera in het koeldeel. Via de Home Connect-app is de koelkast te bedienen. In het koeldeel heeft deze koelkast 3 plateaus, waarvan 1 in hoogte verstelbaar, 1 groentelade met vochtregeling en 1 vershoudlade. In de deur 3 rekken over de gehele breedte. De Bosch KGN36HI32 is technisch gelijk.