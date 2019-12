Smeg FQ55FX

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Vrijstaande 90 cm brede 'vierdeurs'koelvrieskast, met koeldeel achter 2 'French doors' en viersterrenvriezer bestaande uit 2 laden over de volle breedte. No frost in de vriezer. In koeldeel 0-gradenzonde in twee laden, en in beide deuren 4 deurrekken, waarvan 2 met een extra hoge rand.