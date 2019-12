Zijn teflonpannen gevaarlijk?

De officiële benaming voor teflon is PTFE. Deze antiaanbaklaag heeft al jaren een slechte reputatie. De grote boosdoener is de stof PFOA. Deze stof werd jaren geleden veel gebruikt in teflon, tot PFOA in 2012 officieel in verband werd gebracht met onder andere verschillende vormen van kanker. Daarom is het sinds 2015 verboden om PFOA in consumentenproducten te gebruiken.

Geen PFOA meer

Fabrikanten zijn al ruim voor 2015 begonnen met het uitbannen van PFOA in consumentenproducten. Eind 2013 deden we een test van 20 koekenpannen met antiaanbaklaag, en in geen enkele van de 14 pannen met teflonlaag zat nog PFOA. Nu het verbod al ruim 2 jaar van kracht is, is het niet te verwachten dat er nog PFOA gebruikt wordt in teflonpannen of welke andere producten dan ook. Dus PTFE, oftewel teflon mag wel gebruikt worden, maar de gitige stof PFOA niet meer.

Slijten

PTFE is wereldwijd uitgebreid onderzocht op zijn bestanddelen, en er zijn geen aanwijzingen dat er andere stoffen in zitten die schadelijk zijn voor de mens. Wel is bekend dat PTFE, oftewel teflon, heel zacht is en daardoor makkelijk slijt. Je moet dus niet met een vork of ander scherp voorwerp over een teflonlaag krassen.

Hoge temperaturen

Bovendien kan een teflonlaag slecht tegen zeer hoge temperaturen. Bij 260 °C of hoger beschadigt de PTFE-laag ernstig, en vanaf 350 °C valt hij zelfs uit elkaar. Daarom mag je een pan met teflonlaag nooit leeg verhitten. Zodra er iets eetbaars in de pan zit, loopt de temperatuur van de pan niet zo hoog op, omdat je de meeste eetbare stoffen niet zo ver kunt verhitten zonder dat ze verbranden.

Geen vogels in de keuken

Begin 2017 zorgde een bericht op Facebook voor verhitte discussies op social media: een vrouw zag haar vogels dood neervallen toen ze aan het koken was met een antiaanbakpan. Het verhaal van (huisdier)vogels die doodgaan van 'teflondampen' is niet nieuw. Er zijn inderdaad aanwijzingen dat vogels extra gevoelig zijn voor schadelijke stoffen in de lucht. Het is dan ook aan te raden om vogels zo ver mogelijk uit de buurt te houden van het fornuis. Overigens kunnen ook mensen met een long- of luchtwegaandoening last hebben van een teflonlaag die te ver verhit wordt. De klachten beperken zich dan tot tijdelijke kortademigheid. Ook om deze reden is het advies dus: nooit een teflonpan verhitten zonder dat er iets in zit.

Keramische antiaanbaklaag

De makkelijkste oplossing is: gebruik een pan met een keramische antiaanbaklaag. Zo'n keramische antiaanbaklaag is niet gevoelig voor krassen en prima bestand tegen tegen hoge temperaturen.

