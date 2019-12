Jaaroverzicht koptelefoons

Steeds meer mensen kozen voor draadloze koptelefoons. Of het nu modellen zijn voor over het hoofd of oordopjes. Ook ruisonderdrukking werd steeds belangrijker. In 2019 testten we 18 draadloze modellen. Dat zijn er 5 meer dan in 2018.

De 'true wireless- trend zette door. Je ziet deze volledig draadloze oordopjes ook overal in het straatbeeld. Vrijwel alle merken hebben nu dit soort koptelefoons. Vaak zelfs meerdere modellen. Veel mensen vinden volledig draadloos heel aantrekkelijk. Maar de accuduur is wel een aandachtspunt. Zeker op de lange termijn.

De markt voor deels draadloze oordopjes is ook nog springlevend. Bij deze modellen zit er een draad tussen het linker en rechter oordopje. De accuduur is dan meestal een stuk langer.