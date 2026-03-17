Archief luchtreiniger

Hoe wij luchtreinigers testen
In februari 2026 publiceren wij voor de zesde keer onze test luchtreinigers. Lees hoe we luchtreinigers testen en tot onze resultaten komen.
In februari 2026 publiceren wij voor de zesde keer onze test luchtreinigers. Lees hoe we luchtreinigers testen en tot onze resultaten komen.
Binnenshuis zijn 3 typen vervuiling: fijnstof, gassen en vluchtige organische stoffen (VOS).
Een slechte luchtkwaliteit in huis betekent niet meteen dat je een luchtreiniger moet kopen. Verminder eerst de hoeveelheid vervuiling die je zelf veroorzaakt.
De beste luchtreiniger gebruikt niet per se ook het beste HEPA-filter. Wat moet je weten over het HEPA-filter?
Een luchtreiniger met ionisator kan helpen om de lucht schoner te maken. Maar heeft een ionisator zin? En is een ionisator gezond?
Een luchtreiniger in de slaapkamer kan bijdragen aan een prettiger slaapomgeving. Maar welk model past bij jouw situatie? En waar moet je op letten bij het gebruik?
Sommige luchtreinigers hebben een uv C-lamp die bacteriën en virussen zou doden. In huis voegt dat meestal weinig toe.