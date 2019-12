Kies voor snel internet via 4G

Wil jij supersnel internet op je telefoon? Dat kan met 4G. Bij de grote providers zit 4G standaard in een abonnement. Wat is 4G precies en is je telefoon wel geschikt voor dit snelle internet?

4G in Nederland

Snelheid van 4G

Providers beloven dat 4G ongeveer 10x zo snel is als 3G. In theorie zou je een snelheid van 150 Mbit/s kunnen bereiken. In werkelijkheid ligt de gemiddelde snelheid een stuk lager. De snelheid is afhankelijk van factoren als:

de snelheid van je abonnement;

de kwaliteit van je smartphone;

de afstand van je smartphone tot de zendmast;

de aanwezigheid van muren en gebouwen tussen jou en de zendmast;

het aantal gebruikers die via dezelfde zendmast aan het internetten zijn.

4G is wel sneller dan 3G. Het verschil merk je vooral bij het kijken van video’s en online muziek luisteren.

Dataverbruik

Sommige apps schakelen bij 4G over op een hogere beeld- en geluidskwaliteit. Die extra kwaliteit kost extra data. En de hoge snelheid zorgt er ook voor dat je minder lang hoeft te wachten. Zo ga je vanzelf meer internetten. Vooral apps als Netflix en YouTube verbruiken veel data. Een halfuurtje Netflixen met gemiddelde beeldkwaliteit kost al 500MB aan data. Houd hier rekening mee in de keuze voor een databundel.

4G in het buitenland

Nederlandse providers hebben met veel landen afspraken over het gebruik van 4G. Bij KPN, Vodafone en T-Mobile kun je in een groot aantal landen internetten via 4G. In de praktijk kan het zijn dat je smartphone in het buitenland terugvalt op 3G-internet. Een alternatief is het gebruik van een lokale simkaart.

Buitenlandse frequenties

Je smartphone moet geschikt zijn voor de 4G-frequenties van de provider die je in het buitenland gebruikt (roaming). Als dat in orde is, moet 4G ook nog eens beschikbaar zijn op de plekken die je bezoekt (dekking). Let in het buitenland altijd extra op je dataverbruik.

4G-storing op de kabel

Het 4G-netwerk kan storingen veroorzaken op tv-zenders via de kabel. Ook als je zelf geen gebruik maakt van het 4G-netwerk. Het aantal storingen is afhankelijk van het 4G-dataverkeer en het aantal mensen dat naar de tv-zender kijkt.

Heb je last van storingen? Neem dan contact op met je kabelprovider. Bij voldoende meldingen kan de kabelaar de tv-zender die stoort namelijk onderbrengen in een ander deel van de kabelbandbreedte, waar de zender geen last heeft van het 4G-signaal.

Storing op het televisiesignaal kun je verhelpen door oudere – storingsgevoelige - kabels en stekkers te vervangen door afgeschermde coaxkabels en coaxstekkers. Om consumenten te helpen met de aanschaf van goede kabels is door de Nederlandse kabelaars het Kabel Keur in het leven geroepen. Met deze kabels zou je geen last van storingen meer moeten hebben. Op de website van Kabel Keur vind je een stappenplan voor het oplossen van storingen op het televisiesignaal.

