Eerste indruk|NLZIET biedt programma's, films en series van NPO, RTL en SBS in hoge kwaliteit en tot 1 jaar terug. NLZIET is een uitkomst voor wie graag tv kijkt, maar niet zit te wachten op een abonnement van de tv-provider.

Alle programma's op 1 plek

NLZIET is een aanwinst als je graag naar Nederlandse tv-zenders kijkt. Het is handig om alle programma's op een plek verzameld te hebben. Met live tv is NLZIET ook een goed alternatief voor een tv-abonnement. De beeldkwaliteit is voldoende en de app is gebruiksvriendelijk.

Er zijn weinig manieren om nieuwe video's te ontdekken. Sinds Netflix mag je meer verwachten dan een ouderwetse tv-gids en 'toevoegen aan favorieten'.

Wat is er te zien bij NLZIET ?

NLZIET toont programma’s, documentaires en series van SBS, RTL en de NPO (21 zenders in totaal). Voor €7,95 per maand krijg je:

video in hogere kwaliteit dan de gratis diensten

de meeste programma’s tot 12 maanden terugkijken, soms een week vooruit

geen reclame bij video's on demand, wel bij live tv-kijken.

live tv programma's

het volledige aanbod te gebruiken in de hele EU

Hoe kun je NLZIET bekijken?

NLZIET is te bekijken in de browser van je pc en op tablets en smartphones met Android (minimaal Android 4.3) en iOS (vanaf iOS 8). Er is ondersteuning voor Apple Airplay. Daarmee kun je video via de Apple TV-mediaspeler draadloos op je tv bekijken. Ook de Humax Tv+ H3-mediaspeler wordt ondersteund, evenals Google Chromecast.



NLZIET is te vinden op smart-tv's van de merken Samsung, LG, Philips, Sony en op Panasonic. Je kunt de NLZIET app installeren op :

Samsung en LG smart tv’s vanaf 2012

Panasonic en Philips Smart tv’s vanaf modeljaar 2014

Sony smart tv's met Android TV

NLZIET is met de NLZIET App ook beschikbaar op de PlayStation 4 en op Android TV. Je kan op maximaal 2 apparaten tegelijkertijd NLZIET gebruiken.

Voor dsl- of glasvezelklanten

NLZIET en live tv is vooral interessant als je klant bent bij KPN of een andere dsl- of glasvezelaanbieder. Bij Ziggo is tv een verplicht onderdeel van je abonnement. Het is nogal dubbel om dan €7,95 te betalen om Nederlandse zenders te kunnen bekijken met NLZIET . Bovendien kun je met de app Ziggo Go ook online tv kijken.

Live tv kijken

Met NLZIET kun je ook live tv programma's kijken. Via de NLZIET-app kan dit op alle apparaten en smart tv's, behalve op Humax TV+. Het werkt goed. We bekeken de functie in iOS in combinatie met Google Chromecast en in de browser. Op de homepage staat bovenaan een strook met de programma's die live te zien zijn. Bij elk van de schermpjes is op een rode balk aangegeven hoe lang het programma al bezig is. Even klikken of tappen en het programma gaat afspelen. Dat gaat vlot, maar zappen langs zenders is er niet bij. Dat is wel even wennen voor digitale tv-kijkers.

Beeldkwaliteit voldoende

De beeldkwaliteit van de video’s op NLZIET is voldoende, zeker vergeleken met de gratis streams van NPO, RTL en KIJK. NLZIET geeft niet aan om welke kwaliteit video het gaat, maar zegt video ‘in de hoogst mogelijke kwaliteit' aan te bieden.

We bekeken een aantal programma's live met een Google Chromecast op de LG OLED55C7V. Het beeld ziet er meestal goed uit, maar vooral bij actie zie je dat de stream overschakelt naar een lagere kwaliteit. Ook bij stilstaand beeld zijn bijvoorbeeld logo's en letters net niet scherp genoeg. NLZIET zegt na de zomer 2019 de beeldkwaliteit te verbeteren.

Soms reclame

Bij live tv kijken zie je overigens wel reclames tussen de programma's door. Ook bij de programma's die je opent vanuit de tv-gids is reclame te zien. Vanwege technische redenen is het niet mogelijk om commercials door te spoelen. Helemaal reclamevrij is NLZIET dus niet.

Kijkhulp

NLZIET bood voorheen weinig manieren om nieuwe video's te ontdekken aan, in de uitgebreide tv-gids was het lastig zoeken. Maar inmiddels worden er 'Aanbevolen' en 'Meest bekeken' programma's en series weergegeven. Ook kun je een leuk programma of serie toevoegen aan favorieten. Elke keer als er een nieuwe aflevering is, krijg je een melding. Helaas onthoudt hij niet automatisch welke programma's je gestart bent (je moet ze eerst toevoegen aan je favorieten). NLZIET zegt dat ze later deze maand de secties 'Films' en 'Series' gaan toevoegen.

Bekijk ook andere diensten met live tv en 'programma gemist':