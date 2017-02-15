Deze actie (het verloten van 10 toegangsbewijzen voor het Rijksmuseum onder de deelnemers aan dit onderzoek) wordt georganiseerd door de Consumentenbond.
Deelname aan deze actie is uitsluitend mogelijk door aan dit onderzoek mee te doen.
Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
De Consumentenbond selecteert zelf de winnaar; hierover wordt niet gecommuniceerd.
De winnaar wordt via een e-maibericht op de hoogte gebracht van de uitslag.
De Consumentenbond behandelt de persoonsgegevens van de deelnemers conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hierop is de door de Consumentenbond gehanteerde privacyverklaring van toepassing.
Door de Consumentenbond voor deze actie ingeschakelde derden hebben zich verplicht om de gegevens van de deelnemers aan deze actie nooit zelf te gebruiken of aan derden ter beschikking te stellen. Na afloop van deze actie worden de bestanden bij ingeschakelde derden vernietigd.
De Consumentenbond en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enigerlei andere wijze verband houdt met de actie.
Medewerkers van de Consumentenbond zijn uitgesloten van deelname.