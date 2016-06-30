Lees de aanvullende voorwaarden van de Consumentenbond Autoverzekering Vergelijker.
De Consumentenbond is niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie die door de verzekerde(n) of hun wettelijk vertegenwoordiger(s) in het aanvraagformulier van de Consumentenbond dan wel het aanvraagformulier van de verzekeraar of diens gevolmachtigde wordt verstrekt.
Het invullen en verzenden van het ingevulde aanvraagformulier leidt automatisch tot een voorlopige dekking bij de gekozen verzekeraar. Deze voorlopige dekking eindigt zodra de verzekeraar de aanvrager definitief accepteert als verzekerde onder de gevraagde dekking, dan wel indien de verzekeraar de acceptatie weigert. In beide gevallen wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld door de verzekeraar.
De aanvrager is de verzekeringnemer en deze is persoonlijk verantwoordelijk voor de correcte invulling van het aanvraagformulier. De aanvrager verklaart de vragen op het formulier naar waarheid te hebben beantwoord en wanneer de vragen door een ander zijn ingevuld zich ervan te hebben overtuigd dat de antwoorden juist en volledig zijn ingevuld.
De aanvrager kan per e-mail door de Consumentenbond worden benaderd om mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Het doel van het onderzoek is om informatie te verzamelen om de service en de dienstverlening van de Consumentenbond te optimaliseren.