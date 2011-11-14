Lees op deze pagina de Algemene voorwaarden van de Consumentenbond Zorgvergelijker 2023.
De Consumentenbond is niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie die door de verzekerde(n) of hun wettelijk vertegenwoordiger(s) in dit aanvraagformulier wordt verstrekt.
Het invullen en verzenden van dit aanvraagformulier betekent niet dat je geaccepteerd bent als verzekerde bij de betreffende zorgverzekeraar.
De aanvrager is de verzekeringnemer en is verantwoordelijk voor het correct invullen van het aanvraagformulier. De aanvrager verklaart voorafgaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord en wanneer de vragen door een ander zijn ingevuld zich ervan te hebben overtuigd dat de antwoorden juist en volledig zijn ingevuld.