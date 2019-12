Afdanken van je router

Je hebt een nieuwe router gekocht. Of je bent het van plan. Wat doe je met je oude router als hij nog werkt? En wat doe je als hij kapot is? In de schuur laten liggen of in de vuilnisbak gooien zul je denken, maar er zijn ook andere mogelijkheden.

Heroverweeg vervanging

Bij oude energieverslindende apparaten zoals je cv-ketel, wasmachine of droger is het vaak milieuvriendelijker om ze te vervangen dan om ze te blijven gebruiken. Bij routers en andere elektronische apparaten is dit zelden het geval.

Zolang je de router gebruikt, heeft deze een beperkte impact op het milieu. De impact valt volledig in het niet bij die van de productie- en afdankfase. Het langer gebruiken van dat routers en andere elektronica is dus heel belangrijk om de totale impact op het milieu te verminderen. Bedenk daarom goed of je echt het nieuwste van het nieuwste nodig hebt.

Bedenk daarom goed of je echt het nieuwste van het nieuwste nodig hebt.

Weggeven of verkopen

Een router die nog werkt kun je weggeven of verkopen. Dat spaart grondstoffen en energie voor de productie van een nieuwe router en het voorkomt afval. En je kunt er iemand anders blij mee maken of er nog iets aan verdienen.

Weggeefmogelijkheden:

familie, vrienden, collega's of kennissen;

(sport)vereniging;

kringloopwinkel;

goede-doelenwinkel;

social media;

advertentie plaatsen met 'gratis af te halen'.

Verkoopmogelijkheden:

Alternatieve firmware

Als je jouw oude router weggeeft of verkoopt dan is het wel netjes om te vermelden dat de ondersteuning van de fabrikant mogelijk is verlopen. Voor oude routers worden meestal geen firmware-updates uitgebracht. Dat is belangrijk vanwege mogelijke veiligheidsproblemen.

Zelfs als de fabrikant geen ondersteuning meer geeft, kan een oude router nog interessant zijn. Dat komt omdat je op veel routers alternatieve firmware kunt installeren, waardoor je ze toch nog veilig kunt gebruiken. Bekende voorbeelden zijn OpenWrt en Tomato. De fabrikanten ondersteunen dit niet, dus het is niet voor iedereen weggelegd.

Toch weggooien?

Besluit je toch om je oude router weg te gooien? Gooi hem dan niet in de vuilnisbak, maar lever hem apart in zodat hij milieuvriendelijk wordt verwerkt. Je kunt je oude router bijvoorbeeld inleveren bij je lokale afvalbrengstation of milieustraat. Op die manier kan een gedeelte van het materiaal opnieuw gebruikt worden. Deze tip geldt ook voor je andere apparaten.

