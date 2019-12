Eerste indruk|Bang dat de kinderen verkeerde dingen zien op internet of te veel uren online zijn? Installeer de Circle with Disney in je thuisnetwerk: het apparaat blokkeert content voor volwassenen op de computers en smartphones van je kinderen en beperkt hun wifigebruik tot een bepaalde tijd.

Veel ouders zijn bang dat hun kinderen beelden op hun apparaatjes zien die niet bij hun leeftijd passen. Ook zitten kinderen vaak te lang naar een schermpje te turen. Dat leidt zelfs tot massale bijziendheid. Alle reden dus om het internetgebruik van kleine kinderen tot pubers in toom te houden, bijvoorbeeld met een apparaat als de Circle with Disney.

Bijzonder: dit apparaat (€119 bij o.a. Bol.com en Coolblue.nl) ‘hackt’ de wifiverbinding van álle apparaten in huis. Niet om kwaad te doen, maar om het internetverkeer te filteren en te beperken voor de kinderen. Er zijn goedkopere alternatieven voor ‘ouderlijk toezicht’ zoals kinderslot-apps of ouderlijk-toezichtfilters in (modem)routers, maar met de Circle regel je het waarschijnlijk gemakkelijker.

Het apparaat heeft ‘Disney’ in de naam. In de praktijk betekent het niet meer dan dat de kids de entertainment van Disney kunnen blijven kijken, ook als de internetfilters actief zijn. Disney verbindt ook zijn naam aan de Circle om het apparaat een betrouwbaar imago te geven, zo vertelde de ontwikkelaar in een interview met het blad Wired.

Mogelijkheden voor ouderlijk toezicht

De belangrijkste ouderlijk toezicht mogelijkheden van de Circle:

Content filteren

Voor de wifi-apparaten van de kinderen kan de Circle sociale media websites en -apps blokkeren (Twitter, Facebook, Instagram, SnapChat), maar ook webpagina’s met porno en geweld. Een interessante optie is om af te dwingen dat Youtube op hun apparaten alleen de restricted filmpjes mag afspelen (bij niet-restricted video’s kan het om filmpjes voor volwassenen gaan). De Circle zal niet 100% van het ongeschikte materiaal tegenhouden, maar het meeste wel.

Surfgedrag volgen

Sommige ouders zullen het te ver vinden gaan maar de Circle zal na het inschakelen van een kinderfilter automatisch bijhouden welke websites het kind allemaal bezocht heeft. Je hoeft uiteraard niet in dit logboek te kijken, maar als je het wel doet is het wel verstandig dit van te voren te zeggen tegen je kind. Het is niet handig jouw angst voor de boze buitenwereld in te ruilen voor angst bij je kinderen; voor hun Big Brother-ouder.

Wifitijd beperken

Je kunt instellen dat je kind een bepaald aantal minuten per dag wifi mag gebruiken. Let op: spelletjes die zonder internet kunnen werken draaien gewoon door na het passeren van de tijdlimiet. Spelen je kinderen graag spelletjes dan moet je nog steeds zelf de ‘schermtijd’ in de gaten houden.

Geen wifi na bedtijd

Een ouder moet niet gek opkijken dat hun kind probeert een tablet of smartphone onder de deken te smokkelen om tot diep in de nacht geheime chatsessies te hebben met vrienden en vriendinnen. Het resultaat: oververmoeidheid, concentratieverlies en lage rapportcijfers. De Circle kan dit voorkomen door de wifiverbinding van de kinderen elke dag op een vast tijdstip uit te schakelen.

Bescherming buiten netwerk

Let op: alle genoemde filters werken alleen op de apparaten in jouw eigen wifinetwerk. Is het mobiele apparaat van je kind verbonden met een ánder wifinetwerk of zit het toestel op een mobiel netwerk (3G/4G), dan werken de Circle-filters niet. Voor ca. €5 per maand kun wel je een abonnement nemen op Circle Go, waarbij je de Circle bescherming uitbreidt tot andere wifinetwerken en mobiele netwerken. Je kunt dan tot 10 apparaten in de externe netwerken filteren. Op die apparaten is wel Android 4.1 of iOS 9.0 of hoger vereist (binnen je eigen netwerk zijn er geen systeemeisen aan de apparaten).

Installatie

Hoe werkt de installatie van de Circle in de praktijk? In de verpakking zit een klein wit kastje, een voedingskabel en een netwerkkabel. De laatste heb je waarschijnlijk niet nodig. De Circle kan namelijk meestal draadloos een verbinding leggen met je (netwerk)router. De Circle wordt sinds kort geleverd met een Nederlandse snelstarthandleiding, maar de app is Engelstalig.

De belangrijkste stappen bij de installatie:

Zet de Circle binnen een paar meter van je (modem)router. Installeer de Circle-app op je eigen smartphone of tablet. In de app start je de installatie-wizard. Na elke stap niet vergeten rechtsboven op Save te drukken. Één van de eerste stappen van de wizard is de instructie met de eigen tablet of smartphone over te schakelen naar het wifimenu en in te loggen op de wifizender van de Circle. Schakel terug naar de Circle-app en geef het wifiwachtwoord van je eigen netwerk op. Hierna neemt de Circle ongemerkt de besturing van het wifinetwerk over. Maak in de Circle app een algemeen profiel voor jezelf, (waarschijnlijk) zonder filters. Maak een profiel voor je kind met filters die bij hem of haar passen. Maak meerdere profielen als je meerdere kinderen hebt (met voor de jongste kinderen de strengste filters en bedtijd). Aan deze kinderprofielen koppel je de apparaten van je kinderen (het kan soms even zoeken zijn omdat meerdere apparaten met Android alleen maar 'Android' heten).

Logboek van internetgebruik

Het ouderlijke toezicht is nu actief. In de Circle–app regel je niet alleen de installatie. Je kunt hier ook de filters aanpassen en het logboek van internetgebruik inzien. Als de kinderen op een pagina komen die geblokkeerd is door jouw filter krijgen zij een foutmelding en soms een waarschuwing (dat wisselt).

Leuk detail: Voor elk profiel kun jij (als ouder) de wifiverbinding (van je kind) acuut stopzetten door een druk op de pauzeknop. Druk er opnieuw op om wifi weer aan te zetten.

Privacy

De producent geeft aan dat de gegevens (over wifigebruik) alleen lokaal door het Circle-kastje worden geanalyseerd. Die gegevens gaan niet naar de cloud en worden zeker niet met derden gedeeld. Daarom zouden gebruikers zich geen zorgen hoeven maken om de privacy van hun kinderen.

Circle resetten

Om de Circle compleet te resetten (als je hem in een ander netwerk wil gaan installeren) kun je beter niet de softwarematige reset in de Circle-app gebruiken. Die werkt in Europa niet goed. Simpel en effectief is een reset door het met een bepaalde repeterende beweging indrukken van de powerknop, zoals dit filmpje op Youtube laat zien.